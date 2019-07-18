Представлен 21,5-дюймовый интерактивный дисплей Wacom Cintiq 22 для художников-любителей и начинающих профессионалов

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В начале года компания Wacom представила устройство Cintiq 16 за $649, которое стало входным билетом в мир интерактивных перьевых дисплеев производителя. И вот сегодня свет увидела увеличенная версия Cintiq 22, нацеленная на студентов и начинающих профессионалов в области графического дизайна.

Новинка оснащена экраном диагональю 21,5 дюйма разрешением 1920х1080 пикселей с охватом 72% цветового пространства NTSC. Стеклянная поверхность, прикрывающая экран, сделана матовой и позволяет рисовать, как на обычной бумаге. По крайней мере, производитель обещает, что фирменная технология обеспечивает именно такое ощущение.

Интерактивный перьевой дисплей Wacom Cintiq 22 можно использовать вместе с компьютерами Mac и Windows, предварительно подключив устройство с помощью кабеля с разъемами HDMI и USB 2.0.

Как отмечалось выше, Cintiq 22 отличается от Cintiq 16, который уже некоторое время продается в Украине, более крупным экраном. В остальном же никаких отличий по технической части нет. Правда, стоит нова увеличенная версия вдвое дороже — $1199.

В отличие от меньшей модели Cintiq 16, которая располагает только встроенными ножками, большая Cintiq 22 уже оснащается регулируемой подставкой, позволяющей установить планшет под разными углами. Разумеется, новинка комплектуются фирменным пером Pro Pen 2, который распознает до 8192 степеней нажатия, угол наклона и никогда не требует зарядки. А вот 100-долларовый контроллер Wacom ExpressKey для быстрого доступа к самым востребованным функциям планшета в комплект не входит. Его при необходимости придется докупать, как и Bluetooth-клавиатуру.

Напомним, у Wacom есть две основные линейки интерактивных дисплеев: более доступная Cintiq и продвинутая Cintiq Pro. Модели серии Cintiq Pro дороже, но и оснащаются они соответствующе. Они предлагают более качественные дисплеи 4K с более точной цветопередачей и сведенным к минимуму эффектом параллакса, что обеспечивает пользователю более естественное ощущение при работе пером на экране. Линейка Cintiq Pro предназначена для анимационных студий и корпоративного сегмента в целом. Тогда как новая модель Cintiq 22 может подойти для художников-любителей и начинающих профессионалов.

Графический планшет Wacom Cintiq 22 уже можно приобрести на заокеанских торговых площадках, в частности, на Amazon, B&H, CDW, а также на сайте Wacom.

Источник: The Verge