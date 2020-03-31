Представлен Microsoft 365 – замена Office 365 с новыми приложениями и эксклюзивными функциями





Microsoft анонсировала новые подписки Microsoft 365 для потребителей – Personal и Family, которые призваны заменить существующие планы Microsoft Office 365. Они будут доступны пользователям с 21 апреля по цене $6,99 и $9,99 в месяц соответственно.

В планах Microsoft – добавить нововведения, которые появятся в предварительной версии продукта в ближайшие месяцы. Это приложение Family Safety и новые функции в Microsoft Teams. Приложение Family Safety для Android и iOS позволит членам одной семьи обмениваться информацией о своём местоположении и управлять экранным временем на нескольких устройствах, включая ПК и даже консоли Xbox. Family Safety обеспечивает совместное использование GPS-данных и будет уведомлять, когда кто-то из окружения покидает дом, работу или школу.

В настоящее время компания уделяет значительное внимание корпоративной платформе Microsoft Teams, внедряя новые функции, которые теперь являются частью домашней и семейной подписок Microsoft 365. Они предназначены для того, чтобы друзья и родные могли общаться в групповом чате или с помощью видеозвонков, а также обмениваться списками дел, фотографиями и другим контентом в одном месте. Все эти функции предназначены для людей, которые планируют совместные поездки или общественные мероприятия, но это не значит, что Microsoft Teams полностью заменит Skype. Предварительная версия корпоративного мессенджера для Microsoft 365 будет доступна этим летом.

Microsoft также добавляет множество новых функций, связанных с Office. В скором времени любой пользователь сможет получить доступ к Microsoft Editor, более продвинутому инструменту для проверки правописания, чем встроенные в офисные приложения функции. Он помогает с грамматикой, постановкой знаков препинаний, выделяет слова, которые встречаются в тексте слишком часто, и даёт рекомендации по улучшению стиля письма.

В PowerPoint в рамках подписки Microsoft 365 тоже появились некоторые эксклюзивные функции. Presenter Coach на базе искусственного интеллекта помогает пользователям оттачивать свои ораторские способности. Новая функция определяет, когда вы говорите слишком быстро, медленно, монотонно или часто используете слова-паразиты, и предлагает варианты для улучшения речи. Другая функция заключается в том, что Presenter Coach отслеживает тон голоса докладчика и предоставляет советы. Всё это направлено на то, чтобы сделать презентации менее скучными.

Функция Money in Excel позволяет управлять своими финансами, чтобы упростить отслеживание расходов в табличном редакторе. Пользователи могут привязывать свои банковские счета и карты, чтобы импортировать транзакции и текущий баланс, а также получать оповещения о ежемесячных расходах. Кроме того, в Excel появились новые типы данных, такие как еда, места, фильмы и даже покемоны. Они взяты из Wolfram Alpha и являются эксклюзивными для подписчиков Microsoft 365. Пользователи, оформившие подписку, получат премиальные шаблоны, шрифты, иконки, изображения и прочий эксклюзивный контент для приложений Office.

Microsoft также представила новую функцию Monitor Password для браузера Edge, которая будет сообщать пользователю, если его пароли скомпрометированы. Помимо этого, в Edge появились вертикальные вкладки и функция умного копирования с поддержкой полного форматирования.

Источник: The Verge