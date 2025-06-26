Представлены часы Vivo Watch 5 — яркий AMOLED, 100+ режимов тренировок и 22 дня автономности за $110

В дополнение к самому легкому в мире складному смартфону большого формата Vivo X Fold5 компания также представила новую модель умных часов Vivo Watch 5. Основная ставка в этой новинке сделана на здоровье, спортивную активность и возможность управления автомобилем.

Характеристики Vivo Watch 5

Смарт-часы получили AMOLED-дисплей диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей, частотой 60 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Устройство поддерживает постоянно включенный экран, динамические циферблаты и даже Live Photo.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава и имеет вес всего 32 грамма. На выбор покупателей доступны черный, белый, розовый, стальной и еще несколько романтических названий цветов. Есть и версия из нержавеющей стали, которая весит чуть больше — 35 или 36 граммов, в зависимости от ремешка.

Часы доступны в вариантах с Bluetooth или eSIM. Время автономной работы зависит от версии и режима. В варианте только с Bluetooth часы держатся до 22 дней без подзарядки. Версия с eSIM обеспечивает автономность до 14 дней при подключении к смартфону, а в автономном режиме — до 7 дней. Полная зарядка длится около двух часов.

Программные возможности

Vivo Watch 5 работает на собственной системе BlueOS и совместим с Android и iOS. Можно одновременно подключить, например, Vivo-смартфон и iPhone и получать звонки или сообщения с обоих. Версия с eSIM умеет сама звонить, отправлять сообщения и даже пользоваться WeChat без подключения к смартфону.

Смарт-часы обеспечивают круглосуточный мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, стресса и сна с анализом фаз. Есть отслеживание менструального цикла, предупреждение об аритмии и экспресс-оценка риска повышенного давления: 30 секунд, и имеешь представление о состоянии. Все данные можно передать родным через приложение Vivo Health.

Для фанатов спорта реализовали более 100 режимов тренировок. Часы особенно хорошо знают ракетковые виды спорта: теннис, бадминтон, настольный теннис. Они даже подсказывают, как лучше держать ракетку, какой была скорость замаха и советуют, как двигаться. Бегунам доступны персонализированные ИИ-планы, советы для растяжки, силовых упражнений, йоги и кардио-нагрузок.

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Новинка имеет встроенный модуль NFC и поддерживает платежи, работу с общественным транспортом, интеллектуальное отпирание дверей и управление автомобилем. Вариант eSIM предлагает более глубокую интеграцию с автомобилями BYD через специальное приложение, позволяющее дистанционно разблокировать, управлять кондиционером и другими функциями непосредственно с часов.

А еще Vivo добавила в Watch 5 виртуального питомца. Это такая себе спортивная версия Тамагочи, которого можно «кормить» шагами и потраченными калориями. Зверушка реагирует на активность владельца и появляется на экране, что довольно необычно и мило для умных часов.

Цена

Vivo Watch 5 уже продается в Китае. Версия с Bluetooth стоит $110, а за вариант с eSIM просят $140. Часы поддерживают сменные ремешки и аксессуары, а первые покупатели могут получить бонусы от компании. Учитывая функциональность, это не просто аксессуар, а маленький центр управления здоровьем и повседневной жизнью с собственным питомцем для тех, кто слишком занят, чтобы держать дома живое создание.

Источник: gizmochina