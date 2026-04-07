В обзоре NotebookCheck камеры игрового смартфона iQOO 15 Ultra тестируют в сравнении с iPhone 17 и Samsung Galaxy S25 Ultra. По результатам теста ориентированный преимущественно на игры смартфон Vivo демонстрирует удивительные результаты.

Основная камера iQOO 15 Ultra использует сенсор Sony IMX921 с разрешением 50 Мп и технологией объединения пикселей. Тот же сенсор использует Vivo X200 FE. Благодаря 1/1,56″ датчику изображения и оптической стабилизации смартфон обеспечивает удивительно неплохие результаты.

Четкость и уровень детализации снимков с перископической камеры демонстрируют высокое качество как для игрового смартфона. По сравнению с Samsung Galaxy S25 Ultra, основная камера iQOO 15 Ultra на 50 Мп демонстрировала более контрастное и четко детализированное изображение, благодаря программному обеспечению чем 200 Мп камера Galaxy S25 Ultra.





Высокая производительность в условиях слабого освещения также показала себя по сравнению с iPhone 17, который выглядит значительно слабее. Для игрового смартфона алгоритмы обработки изображений на удивление хороши. Сейчас стоимость iQOO 15 Ultra составляет порядка $800. Что значительно дешевле Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 17.

iQOO 15 Ultra работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графическим адаптером Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графическим адаптером Adreno 840. Он имеет 6,85″ LTPO AMOLED-дисплей с HDR и разрешением 3168x1440p и частотой обновления 144 Гц, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти.

В дополнение к фирменному игровому чипу Q3, iQOO 15 Ultra оснащен памятью LPDDR5X Ultra Pro, которая обеспечивает более высокую скорость передачи данных, чем стандартная ОЗУ LPDDR5X. Кроме этого телефон оснащен чипом NFC, имеет USB OTG, инфракрасный порт и скоростной порт USB Type-C 3.2. iQOO 15 Ultra предусматривает поддержку двух SIM и поддерживает такие диапазоны LTE как Band 20, Band 28 и широкий спектр диапазонов 5G.

Кроме 50 Мп сверхширокоугольной камеры, Vivo также оснастила этот смартфон привлекательным 50 Мп телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения и фронталкой на 32 Мп.

Источник: NotebookCheck