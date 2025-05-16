Представлены Oppo Reno14 и Reno14 Pro ─ 8 часов игры с батареей 6200 мА-ч от $390

Oppo выпустила два новых смартфона среднего уровня Reno14 и Reno14 Pro, в которых сделала мощную ставку на видеосъемку, автономность и производительность. Оба смартфона созданы для тех, кто активно снимает видео, играет или проводит прямые трансляции — даже в сложных условиях.
Oppo Reno14 Pro
Старшая модель Oppo Reno14 Pro получила 6,83-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2800х1272 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц. Экран поддерживает HDR10+ и пиковую яркость 1200 нит.
Устройство содержит новейший процессор MediaTek Dimensity 8450 (все 8 ядер Arm Cortex-A725 в конфигурации 1+3+4 и GPU Arm Mali-G720 MC7). Чип дополняют 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 3.1 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Слот для карт памяти не реализовали. Однако есть инфракрасный излучатель и защита от пыли и воды по стандарту IP69. Заявлена возможность подводной съемки.
Смартфон оснащен батареей емкостью 6200 мА-ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт, быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и обратная проводная зарядка. Батарея обеспечивает до 5 часов стрима или 8 часов игровой нагрузки. В новинке есть функция Live Recording, которая записывает последние 30 секунд геймплея, даже если вы нажали «запись» после события — момент не будет потерян.
Одна из главных фишек Reno14 Pro — четыре 50-мегапиксельные камеры:
- основная (f/1.8, с оптической стабилизацией),
- перископная с 3.5x зумом (85 мм, также с OIS),
- ультраширокая (угол обзора 116°, с автофокусом),
- фронтальная с углом обзора 90° (f/2.0).
Интересно, что все камеры поддерживают запись видео в 4K с частотой 60 к/с. Задние камеры могут это делать еще и с функцией суперстабилизации, а фронтальная — без стабилизации (или 1080p с ней). Устройство получило сразу три встроенных микрофона, которые обеспечивают шумоподавление на 90%. Еще есть отдельный сенсор цветовой температуры, который автоматически обеспечивает правильный баланс белого во время съемки видео.
Oppo позиционирует Reno14 Pro как смартфон для стримеров и влогеров. Для него создали несколько соответствующих аксессуаров:
- внешний кулер, который крепится сзади для охлаждения во время длительных съемок,
- павербанк на 20000 мА-ч, чтобы вести стрим часами без подзарядки.
Несмотря на емкий аккумулятор, Reno14 Pro имеет толщину всего 7,48 мм и весит 201 г.
Oppo Reno14
Более компактная версия Oppo Reno14 имеет 6,59-дюймовый AMOLED дисплей с меньшим разрешением 2760х1256 пикселей. Другие характеристики экрана такие же, как у старшей модели. В данном случае используется процессор Dimensity 8350. Устройство также может иметь 12 или 16 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Камера на задней панели претерпела незначительные упрощения. Главный 50-мегапиксельный модуль (f/1.8, OIS) дополнен 50-мегапиксельным перископическим телефото модулем (80 мм, 3.5x, OIS). А вот сверхширокоугольный модуль получил сенсор с разрешением 8 Мп, однако сохранил автофокус. Фронтальная камера ─ тоже 50-мегапиксельная.
Еще одно упрощение версии Oppo Reno14 — батарея. Емкость аккумулятора уменьшили до 6000 мА-ч и убрали поддержку беспроводной зарядки. Благодаря этому базовая модель оказалась чуть тоньше (7,32 мм) и легче (187 г).
Новые смартфоны Oppo Reno14 и Reno14 Pro уже доступны для предварительного заказа в Китае, а фактические продажи начнутся 23 мая. Цены представлены в следующей таблице.
|Модель
|Reno14
|Reno14 Pro
|12 ГБ /256 ГБ
|$390
|$485
|16 ГБ /256 ГБ
|$416
|—
|12 ГБ /512 ГБ
|$430
|$528
|16 ГБ /512 ГБ
|$458
|$555
|16 ГБ /1 ТБ
|$528
|$625
Источник: gsmarena
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