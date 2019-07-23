Представлены смартфоны Honor 9X и 9X Pro на базе SoC Kirin 810 с упором на игры и съемку фото. Цена стартует от $200

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Сегодня в Китае состоялась официальная премьера новых смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro (преемники прошлогодних Honor 8X и 8X Max), ориентированных в первую очередь на молодежь. Среди общих отличительных особенностей новинок — выдвижная фронтальная камера, дисплей с очень узкими рамками и необычное исполнение задней стеклянной панели: градиентный окрас разбавляют узоры в виде буквы X.

Модели Honor 9X и 9X Pro между собой отличаются минимально. Обе построены на 7-нанометровой однокристальной платформе Kirin 810. Несмотря на то, что платформа эта не является флагманским решением, производитель заверяет, что ее возможностей с лихвой хватит для современных игр.

В рамках презентации отдельное внимание уделили продвинутой системе охлаждения старшей модели Honor 9X Pro, которая должна не только снизить температуру SoC, но и препятствовать троттлингу, позволяя устройству стабильно держать частоту под высокими нагрузками.

На презентации представители Honor сравнили 9X Pro с прямыми конкурентами Oppo и Vivo по показателю нагрева при высоких нагрузках. Конечно же, в этом сравнении выиграл 9X Pro. Частью презентации стала прямая трансляция из комнаты с геймерами, играющими в игры на смартфонах Honor 9X Pro. Иными словами, производитель вовсю рекламирует новинки для игр.

Отдельно Honor заявила, что Kirin 810 превосходит по возможностям флагманскую Snapdragon 855 в вычислительных процессах, связанных с использованием систем искусственного интеллекта. В подтверждение этого показали скриншот результата сравнительного теста AI Benchmark.

Оба смартфоны оснащены экранами диагональю 6,59 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей. Он, к слову, имеет сертификат TÜV Rheinland, которым подтверждают надежную защиту глаз от вредного синего света.

Благодаря выдвижной фронтальной камере дисплей обошелся без вырезов или врезанных камер. В выезжающем модуле размещен светосильный объектив и сенсор разрешением 16 Мп. Как и у других конкурирующих моделей, механизм имеет защиту от ударов при падениях.

Основная камера базового Honor 9X — сдвоенная на сенсорах разрешением 48 и 2 Мп, тогда как продвинутый Honor 9X Pro получил тройную камеру с дополнительным 8-мегапиксельным модулем. Главный модуль в обоих случаях смотрит на мир через объектив с диафрагмой F/1,8, а остальные — через объективы с диафрагмой F/2,4. Естественно, в камерах активно используются алгоритмы искусственного интеллекта для улучшения снимков, особенно в сложных условиях с недостатком освещения, и распознавания сцен съемки. Но демонстрацию возможностей едва ли можно считать удачной — на презентации отметили расширенную поддержку светочувствительности вплоть до 102 400 единиц ISO, заявив о превосходстве над конкурентами при ночной съемке… сов (действительно, все только и делают, что снимают сов по ночам на свои смартфоны). Также на презентации отметили режим AIS Handheld Super Night View 2.0 для съемки со штатива с выдержкой вплоть до 30 с. Поддержка HDR и режим интеллектуальной стабилизации при съемке видео также есть. Оптической стабилизации, увы, нет.

Сканер отпечатков пальцев размещен не на тыльной панели и не в экране, а на боковой грани, как у Honor 20 и Honor 20 Pro. Представляя новинки, президент компании Жао Минг заявил, что такой сканер отпечатков «убьет подэкранные сканеры» благодаря точности и скорости срабатывания.

В Honor 9X и 9X Pro применен целый комплекс различных ИИ-технологий по улучшению связи под названием AI Smart Communication 2.0 (Link Turbo, AI Smart Dual Card Internet, AI Smart Antenna, Dual 4G Dual VoLTE, AI 4G Signal fast recovery, AI Intelligent base station selection). Этот комплекс технологий отвечает за повышение скорости и стабильности работы Wi-Fi и 4G.

Емкость аккумуляторной батареи в обоих случаях 4000 мА·ч, так что автономность должна быть на достойном уровне.

Из остального можно отметить новый игровой режим GPU Turbo 3.0, разъем USB-C и стандартный разъем 3,5 мм для подключения наушников.

На смартфоны установлена свежая прошивка EMUI 9.1 на базе Android 9.0 Pie с фирменным компилятором Ark и файловой системой EROFS.

Габариты и масса моделей — 163,1х77,2х8,8 мм и 206 граммов.

В Китае Honor 9X можно заказать с сегодняшнего дня, тогда как его фактические продажи стартуют через неделю, 30 июля. Старший Honor 9X Pro заказать можно будет с 30 июля, а старт продаж намечен 9 августа. Цены уже известны, приводим их ниже для каждой из моделей вместе с доступными цветовыми вариантами.

Honor 9X :

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1399 юаней (~$205);

6 ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1599 юаней (~$230);

6 ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 1899 юаней (~$275);

Цветовые варианты: Phantom Blue, Phantom Red и Magic Night Black

Honor 9X Pro :

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 2199 юаней (~$320);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 2399 юаней (~$350);

Цветовые варианты: Phantom Purple и Magic Night Black

Да, 9X Pro оснащается более быстрой памятью UFS 2.1.

Источник: Gizmochina