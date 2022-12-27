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Представители IT составили треть рейтинга самых богатых украинцев военного времени по версии Forbes

Представители IT составили треть рейтинга самых богатых украинцев военного времени по версии Forbes

Российская полномасштабная агрессия оказала существенное влияние на благосостояние и финансовое состояние как рядовых украинцев, так и богатых предпринимателей. Из-за военных действий и террористических обстрелов гражданских объектов российскими оккупантами значительное количество промышленных предприятий уничтожено, цепи поставки разрушены, бизнес имеет огромные проблемы с поставкой и сбытом.

В таких условиях оценивать стоимость активов владельцев бизнеса трудно. Однако в Forbes все же составили рейтинг самых богатых украинцев военного времени и проанализировали, как их состояние изменилось за время войны – с февраля по декабрь 2022 года. В этом году Forbes оценивает только двадцатку самых богатых украинцев, хотя проанализирована информация о 129 украинских бизнесменах, попадавших в рейтинг самых богатых в прошлые два года.

Отмечается, что за 10 месяцев войны состояние двадцати самых богатых украинцев сократилось примерно вдвое. Совокупная стоимость их активов упала на $20 млрд – до $22,5 млрд. Самым богатым человеком Украины продолжает оставаться Ринат Ахметов, хотя и потери у него самые большие. За неполный год совокупная стоимость его активов снизилась с $13,7 млрд до $4,4 млрд. Второе и третье места заняли представители IT-отрасли – соучредители компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко. По состоянию на конец декабря состояние каждого из них составляет по $2,3 млрд, хотя к началу войны им принадлежали активы на сумму по $4 млрд.

В целом представители сферы IT заняли более трети мест в военном рейтинге Forbes ТОП-20 самых богатых украинцев – 7 мест из 20 (35%). Кроме уже указанных IT-предпринимателей, также следует упомянуть таких участников рейтинга:

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  • 7-е место – Влад Яценко – $1,1 млрд;
  • 11-е место – Макс Поляков – $800 млн;
  • 17-е место – Тарас Кицмей – $360 млн;
  • 18-е место – Степан Черновецкий – $350 млн;
  • 20-е место – Александр Конотопский – $320 млн.

Следует отметить, что несмотря на войну, некоторым из представителей IT-отрасли даже удалось увеличить своё состояние.

Представители IT составили треть рейтинга самых богатых украинцев военного времени по версии Forbes

Ознакомиться с полным рейтингом самых богатых украинцев военного времени по состоянию на конец 2022 года можно на странице Forbes.


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