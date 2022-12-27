Представители IT составили треть рейтинга самых богатых украинцев военного времени по версии Forbes

Российская полномасштабная агрессия оказала существенное влияние на благосостояние и финансовое состояние как рядовых украинцев, так и богатых предпринимателей. Из-за военных действий и террористических обстрелов гражданских объектов российскими оккупантами значительное количество промышленных предприятий уничтожено, цепи поставки разрушены, бизнес имеет огромные проблемы с поставкой и сбытом.

В таких условиях оценивать стоимость активов владельцев бизнеса трудно. Однако в Forbes все же составили рейтинг самых богатых украинцев военного времени и проанализировали, как их состояние изменилось за время войны – с февраля по декабрь 2022 года. В этом году Forbes оценивает только двадцатку самых богатых украинцев, хотя проанализирована информация о 129 украинских бизнесменах, попадавших в рейтинг самых богатых в прошлые два года.

Отмечается, что за 10 месяцев войны состояние двадцати самых богатых украинцев сократилось примерно вдвое. Совокупная стоимость их активов упала на $20 млрд – до $22,5 млрд. Самым богатым человеком Украины продолжает оставаться Ринат Ахметов, хотя и потери у него самые большие. За неполный год совокупная стоимость его активов снизилась с $13,7 млрд до $4,4 млрд. Второе и третье места заняли представители IT-отрасли – соучредители компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко. По состоянию на конец декабря состояние каждого из них составляет по $2,3 млрд, хотя к началу войны им принадлежали активы на сумму по $4 млрд.

В целом представители сферы IT заняли более трети мест в военном рейтинге Forbes ТОП-20 самых богатых украинцев – 7 мест из 20 (35%). Кроме уже указанных IT-предпринимателей, также следует упомянуть таких участников рейтинга:

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7-е место – Влад Яценко – $1,1 млрд;

11-е место – Макс Поляков – $800 млн;

17-е место – Тарас Кицмей – $360 млн;

18-е место – Степан Черновецкий – $350 млн;

20-е место – Александр Конотопский – $320 млн.

Следует отметить, что несмотря на войну, некоторым из представителей IT-отрасли даже удалось увеличить своё состояние.

Ознакомиться с полным рейтингом самых богатых украинцев военного времени по состоянию на конец 2022 года можно на странице Forbes.