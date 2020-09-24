Премия The Game Awards вернется 10 декабря — транслировать шоу будут из Лос-Анджелеса, Лондона и Токио

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Церемония награждения игр года The Game Awards, которую ежегодно организовывает известный канадский журналист видеоигр и телеведущий Джефф Кейли, вернется 10 декабря. В этом году, учитывая ситуацию с COVID-19, организатор выбрал иной подход с трансляцией вручения премии из нескольких городов. Онлайн-ивенты пройдут одновременно в трех крупнейших городах мира: Лос-Анджелесе, Лондоне и Токио.

На идею сделать стримы из нескольких городов, по словам Джеффа Кили, его вдохновила система проведения Олимпийских игр и Death Stranding.

📣🎉 SAVE THE DATE 🎉📣 THE GAME AWARDS

Thursday, December 10 LIVE FROM

🔴 Los Angeles

🔴 London

🔴 Tokyo A Multiworld Of Wonder Awaits… #TheGameAwards pic.twitter.com/mORkXshPUd — The Game Awards (@thegameawards) September 23, 2020

Также The Game Awards 2020 вводит награду в новой категории — «за инновации для обеспечения доступности». Этой наградой будут отмечать разработчиков игр и устройств, сделавших большой вклад в создание функций, технологий и контента, открывающих двери в мир игр людям с ограниченными возможностями.

Более подробная информация о шоу будет опубликована ближе к дате его проведения, хотя организаторы обещают, что в рамках мероприятия состоятся анонсы по игровым проектам, доступных в этот вечер, покажут новые трейлеры и не только.

Шоу будут транслировать в формате высокого разрешения 4K Ultra HD на 45 разных видеоплатформах. Накануне вручения премии в Steam стартует очередной фестиваль игр.

Источник: The Verge