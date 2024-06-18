Президент подписал Закон об «автогражданке» — поэтапное увеличение страховых сумм до европейского уровня

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Владимир Зеленский подписал закон №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО). Документ меняет правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей, приближая их к европейскому уровню (как и страховые суммы).

Нынешний закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» вступил в силу еще в 2005 году и, по мнению авторов закона №8300, сейчас уже не соответствует современным реалиям рынка, а также требованиям директив Европарламента и Совета ЕС. Поэтому возникла необходимость усовершенствовать соответствующее законодательство.

Новый закон №8300 предусматривает постепенное повышение размеров страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах ЕС. Сейчас лимит ответственности страховщика за вред, причиненный жизни и здоровью, составляет 320 тыс. грн на одного потерпевшего, независимо от их количества. Ущерб, причиненный имуществу, оценивается в 160 тыс. грн на одного потерпевшего (но не более 800 тыс. грн на одно страховое событие).

С 1 января 2025 года лимиты составят 500 тыс. грн на потерпевшего (5 млн грн на одно ДТП) и 250 тыс. грн на имущество (1,25 млн грн на ДТП). С 1 января 2026 года (но не ранее отмены военного положения) суммы по вреду жизни и здоровью увеличиваются до 1 млн грн на потерпевшего и 20 млн грн на страховой случай, а за вред, причиненный имуществу потерпевших лиц, — до 2 млн грн на один страховой случай.

Кроме того, эти суммы будут еще постепенно повышены в течение 4 лет после вступления Украины в ЕС: за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших — до 52 млн грн на одно лицо и 258 млн грн на один страховой случай; за вред, причиненный имуществу потерпевших — до 52 млн грн на один страховой случай.

Новый закон №8300 расширяет сферу применения европротокола, когда оформить заявление о страховом возмещении при ДТП можно будет без участия полиции. Также документ вводит прямое урегулирование ДТП, если поврежден только автомобиль — потерпевший сможет обращаться за страховой выплатой к своему страховщику, даже если виновник аварии не застрахован. Кроме того, документ вводит порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа и осуществления страховых выплат в размере, необходимом для восстановления транспортного средства.

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Среди других нововведений:

Гарантийные выплаты пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов будут выплачивать быстрее — до 90 дней.

Предусмотрено уменьшение срока рассмотрения заявления о страховой выплате с 90 до 60 дней со дня подачи.

Предусмотрен постепенный отказ от заключения договоров автострахования в бумажной форме и переход исключительно к электронной форме.

Вводится свободное ценообразование договоров страхования — страховые компании смогут самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента.

Расширена возможность проверки наличия полиса ОСАГО, в частности Нацполицией в случаях надзора за дорожным движением (в частности, путем автофиксации), Госпогранслужбой в местах осуществления пограничного контроля независимо от принадлежности и места регистрации транспортного средства. «Укртрансбезопасность» теперь будет проверять наличие полиса ОСАГО при осуществлении государственного надзора (контроля).

Источник: Слово и дело «Слово и дело»

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