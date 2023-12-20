Президент пообещал изготовить 1 млн. дронов для ВСУ в 2024-м

На пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в следующем году в Украине будет произведено 1 млн беспилотников. Любит Президент произносить красивые круглые цифры.

Президент отметил, что положительно относится к увеличению производства дронов и подчеркнул, что должна быть разработана специальная инфраструктура по управлению дронами, передаёт Лига.net. Но о конкретных шагах по достижению этой цели Зеленский не сообщил.

Министр стратегической промышленности Александр Камышин так прокомментировал заявление:

Уже в декабре мы производим более 50 тыс. FPV дронов. Кроме FPV дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тыс. ударных дронов средней дальности (сотни км), и 1000+ дронов с дальностью за 1000 км. Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается.

Чтобы достичь ожидаемого миллиона — необходимо довести производственные мощности до более чем 83 тыс. беспилотников в месяц, выполнить стандартизацию компонентов и предоставить каждому даже самому мелкому производителю упрощенный доступ к иностранным поставкам и т.д. Возможно ли это? Пока вопрос звучит риторически, надеемся, что к концу следующего года ОП отчитается. Пока же ситуацию с производством дронов хорошо описал Serg Marco.

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