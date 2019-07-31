Прибыль Samsung упала более чем на половину из-за спада в полупроводниковом бизнесе и обострения конкуренции в других сегментах





По данным финансового отчёта компании Samsung Electronics за второй квартал 2019 года, предыдущие прогнозы полностью подтвердились, и данный период нельзя назвать слишком уж удачным.

Во втором квартале 2019 года доход компании Samsung Electronics составил 56,13 трлн вон ($47,5 млрд), что на 4% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года. В то же время сумма полученной операционной прибыли сократилась на 56% до 6,6 трлн вон ($5,6 млрд). Это самый низкий показатель с 2016 года, когда ухудшение финансовых показателей было вызвано фиаско со смартфоном Galaxy Note 7. Чистая прибыль зафиксирована на уровне 5,18 трлн вон ($4,38 млрд). Падение составило 53% (в аналогичном периоде прошлого года – 11,04 трлн вон).

Samsung поясняет ухудшение своих финансовых показателей в основном неблагоприятными рыночными условиями для своего важнейшего полупроводникового бизнеса, даже несмотря на небольшой рост спроса на память. Ожидается, что ситуация несколько улучшится во второй половине года, хотя Samsung предупреждает о «внешних неопределённостях», вероятно, ссылаясь на последствия различных международных торговых споров. У подразделения по выпуску потребительской электроники незначительно ухудшились финансовые показатели, что объясняется обострением конкуренции на рынке.

Вместе с тем, во втором квартале 2019 года компания Samsung Electronics смогла нарастить выручку от продажи смартфонов на 8%. Но прибыль в данном сегменте снизилась на 42%. Отмечается, что общие поставки смартфонов увеличились благодаря хорошим продажам моделей среднего класса, таких как Galaxy A50 и A70. Однако флагманская и более прибыльная линейка Galaxy S10 имела «слабый импульс продаж» в течение квартала. Samsung надеется, что предстоящий повторный запуск складного смартфона Galaxy Fold, а также старт продаж устройств серии Galaxy Note 10 помогут увеличить поступления от реализации смартфонов премиум-класса. Кроме того, компания также планирует выпустить «более конкурентоспособные модели A-серии» во второй половине этого года.

Тем временем ожидается, что бизнес по производству дисплеев улучшит свои финансовые показатели за счёт увеличения поставок OLED-дисплеев. Также руководство компании Samsung Electronics полагает, что производители смартфонов будут отдавать предпочтение более тонким панелям, чтобы смягчить конструктивные ограничения устройств с поддержкой нового стандарта связи 5G.

Источник: The Verge