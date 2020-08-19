Приложение Instagram теперь использует QR-коды (вместо Nametags) для быстрого перехода к нужному профилю





В приложении Instagram появилась глобальная возможность использования QR-кодов. Благодаря этому пользователь сможет сгенерировать QR-код с прямой ссылкой на свой профиль, а затем разместить его в местах скопления заинтересованной аудитории. После этого люди смогут просканировать QR-код при помощи любого поддерживаемого приложения камеры и перейти сразу в профиль.

Основная идея использования QR-кодов заключалась в том, чтобы облегчить представителям бизнеса возможность привлекать посетителей в свои учётные записи Instagram. Код можно распечатать на вывеске, месте проведения выставки, рекламных листовках и т.д. Просто просканировав код, заинтересованные клиенты быстро попадут в нужный профиль без необходимости искать его вручную. Впервые данная возможность была запущена в Японии в прошлом году, а теперь она вышла на глобальный уровень и стала общедоступной.

Чтобы сгенерировать QR-код, нужно перейти в меню настроек в своём профиле и нажать на пункт «QR-код». После этого приложение отобразит уникальный код со ссылкой на профиль. В этом же разделе доступен и встроенный сканер QR-кодов. Созданный код можно сохранить в виде изображения или же передать посредством других приложений. Работа функции Nametags (Instagram-визитка), представлявшей собой 7внутренние QR-коды, которые можно было сканировать только с камеры Instagram, теперь полностью прекращена. Разворачивание новой функции требует времени, поэтому в даже на одном устройстве в разных профилях могут быть доступны как старые Nametags, так и новые QR-коды.

Источник: The Verge