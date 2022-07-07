«ПриватБанк» объяснил, почему украинцам не нужно волноваться по поводу проверок финансового мониторинга

На фоне последних новостей в СМИ ПриватБанк объяснил, почему украинцам не нужно волноваться по поводу проверок финмониторинга как во время военного положения, так и в мирное время.

Более 99% платежей и переводов клиентов банка не требуют дополнительных мероприятий финмониторинга и соответственно не требуют дополнительного подтверждения от клиента. В банке разработана и внедрена современная автоматизированная система, позволяющая минимизировать обращения к клиентам и призвана выявлять те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.

Даже в случаях, когда финансовые операции клиентов довольно существенны по объемам – к примеру, превышают 500 тысяч гривен в месяц – банк, имея законодательно предусмотренные обязательства по изучению источников происхождения средств и операций, будет делать все возможное, чтобы установить такие источники из уже имеющейся в банке информации.

И только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Какие-либо ограничительные действия не являются распространенной практикой банка и применяются исключительно в пределах законодательства и при отсутствии других путей выяснения вопроса.

Обращение к клиентам работники банка делают по возможности лично и через удобные для клиента каналы коммуникаций. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении банка, так и онлайн.

Важно понимать, что банк предпринимает максимальные усилия для упрощения обслуживания клиентов, например, не проходят контроль средства, направленные на поддержку ВСУ, на благотворительные организации и волонтерские программы. При понятном для банка источнике происхождения дохода клиенту, как к примеру – получению заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься.