ПриватБанк сообщил об аварии в сетевой инфраструктуре — Приват24 временно не работает
В сервисах крупнейшего украинского банка «ПриватБанк» утром 4 июня произошел сбой — фирменный онлайн-банкинг Приват24 «слег». Сбой произошел примерно в 10 утра — в это время пользователи по всей Украине начали массово жаловаться на недоступность системы Приват24.
Так, трохи є ((
Лагодимо вже.
Вибачте. https://t.co/JAXwmTF3b7
— PrivatBank (@privatbankua) June 4, 2020
В «ПриватБанке» подчеркнули, что проблема касается сугубо сервиса «Приват24». Оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме. В банке пообещали восстановить работу в течение часа. Пресс-служба «ПриватБанка» распространила следующее заявление по поводу сбоя:
«В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования «ПриватБанк» уведомил клиентов о временных неудобствах с недоступностью авторизации в «Приват24» и звонков в контакт центр-банка. По данным «ПриватБанка», последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа».
Можно вспомнить, что в последний раз сбои в работе «ПриватБанка» наблюдались осенью 2019 года: в начале сентября обрушился процессинг, что привело к полной остановке работы всех сервисов (как позже объяснили, из-за образовавшегося «затора из транзакций», обусловлено разного рода выплатами), а затем процессинг снова дал сбой в ноябре на фоне распродажи «11.11» на AliExpress.