Продажи книги "Ведьмак: Перекресток воронов" в Украине стартуют 30 сентября — КСД показало обложку и аннотацию

На сайте издательства КСД появилась страница книги «Ведьмак: Перекресток воронов» Анджея Сапковского, которая раскрывает дату старта продаж варианта в украинском переводе.

В Украине приобрести книгу можно будет уже с 30 сентября, предзаказы пока недоступны.

Аннотация

«Ведьмак: Перекресток воронов» — это приквел к истории вселенной, созданной Сапковским, который раскрывает историю становления Геральта из Ривии.

«До того, как стать Блавикенским резником, Геральт только учился выживать в мире, где чудовищами так часто оказываются совсем не те, на кого заносят меч… Молодой ведьмак из Ривии только что стал на профессиональный путь. Внезапное столкновение с несправедливостью — схватка с насильником — оборачивается для Геральта обвинением в убийстве. От виселицы его спасает опытный ведьмак Престон Гольт — один из немногих, кто пережил резню в Каэр Морене. Вместе с Гольтом Геральт подходит к перепутью на своем жизненном пути. Его учили убивать монстров. Но не учили, что самые страшные — те, кто имеет человеческий облик. Впереди — первая охота. Первое предательство. И выбор, за который придется заплатить».

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Обложка

Интересно, что на этот раз КСД взяло обложку с оригинального польского издания, а не из игр CD Projekt Red.

Другое изменение заключается в том, что переводом занимался Иван Кулинич, а не Сергей Легеза, который перевел для издательства 8 книг из серии, изданных в 2016-2017 годах.

Между тем в июне на книжном фестивале в Ополе Сапковский пообещал, что напишет еще одну книгу в мире «Ведьмака».

«Я напишу что-нибудь еще. Расслабьтесь. Не нужно бояться. В отличие от Джорджа Р. Р. Мартина, которого, кстати, я знаю лично, когда я говорю, что что-то напишу, я это сделаю».

Напомним, что на данный момент Netflix выпустил три сезона сериала «Ведьмак» — все с Генри Кавиллом в главной роли, тогда как в следующих двух его место занял Лиам Хемсворт. Четвертый находится на стадии постпродакшена и ожидается к релизу в 2025 году, пятый еще снимают и мы уже видели некоторые интересные закулисные кадры.

CD Projekt в это время активно работает над The Witcher 4 с Цири, как центральным персонажем. Ранее нам показали первый трейлер и техническую демонстрацию геймплея игры.