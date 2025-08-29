CD Projekt нарастила команду The Witcher 4 и Cyberpunk 2 до 560 разработчиков

CD Projekt RED масштабирует разработку The Witcher 4 и Cyberpunk 2 — команды разработчиков перевалили за 560 человек. И это не конец.

После публикации отчета за первое полугодие CD Projekt будет в дальнейшем активно расширять команду. Над The Witcher 4 в июле уже работало 444 разработчика — на 22 больше, чем в апреле. Cyberpunk 2 также набирает обороты: количество специалистов выросло с 96 до 116. В целом за последние три месяца CD Projekt увеличила штат почти на 10%, и теперь в студии работает около 800 разработчиков. Это один из самых динамичных периодов роста за последние годы.

Для сравнения, над The Witcher 3 в свое время работало около 240 человек, а команда Cyberpunk 2077 за полгода до релиза насчитывала примерно 400. То есть масштабы новых проектов — существенно больше. И это не только основные тайтлы: пополнение получили и команды, занимающиеся спин-оффом The Witcher под кодовым названием Sirius, а также новым IP — экшн-RPG с ближним боем Hadar.

Такое расширение выглядит особенно заметным на фоне решений двухлетней давности, когда компания сократила около 100 работников — тогда это составляло 9% штата. Однако большие планы студии заставляют привлекать новых специалистов.

CD Projekt RED сообщила, что из всех текущих проектов именно The Witcher 4 продвинулся в разработке дальше всех. Благодаря продолжению франшизы польская студия стала одной из самых дорогих компаний в Европе. Cyberpunk 2 пока только в предпродакшене. Поэтому ждать релиза обеих игр в ближайшие годы не стоит: история о Цири может появиться не раньше 2027-го, а Cyberpunk 2 — ближе к концу десятилетия.

Компания при этом сохраняет прибыльность. За первое полугодие ее доход составил $121 млн, а рентабельность — 35%. Большая часть этого связана с франшизой Cyberpunk: именно она принесла около 76% прибыли, что составляет примерно $93 млн. Заметную роль в этом сыграл недавний релиз Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2. Там большинство копий — около 75% — были проданы в физическом формате.

