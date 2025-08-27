Новости Кино 27.08.2025 comment views icon

Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе

С момента анонса сериала «Крысы», спинофа к «Ведьмаку» от Netflix, прошло около двух лет, а мы до сих пор не получили официальной информации о его дальнейшей судьбе. Впрочем, слухов немало и последние говорят, что проект стал «настоящей катастрофой» для стриминга.

Производственный хаос

Инсайдеры говорят, что в шоу «все пошло не так» и это «катастрофа», хуже «Происхождения». Если вы тот счастливчик, который избежал просмотра этого мини-сериала, то оценки в 28% от критиков и 13% от зрителей Rotten Tomatoes, здесь говорят сами за себя.

По словам Redanian Intelligence, в 2023 году, еще до преждевременного завершения съемок «Крыс», некоторые из «высших эшелонов» Netflix просмотрели ранние кадры и решили не продолжать сериал. Тогда же появились сообщения, что съемки завершили всего за 2 месяца, вместо запланированных 6.

Собственно, сам процесс производства совпал с забастовками сценаристов в Голливуде, что могло лишь усугубить «катастрофу» на площадке. Хотя шоураннер Хейли Холл вместе с Лорен Гиссрич, которая работала над «Ведьмаком», присутствовали на съемках в Кейптауне в Южной Африке, они не имели права ни на какие монтажные работы.

Что дальше?

Официально судьба проекта до сих пор не определена. Один из наиболее вероятных вариантов заключается в том, что вместо мини-сериала мы получим полнометражный спецвыпуск о Крысах. Постпродакшн со всем этим продолжался вплоть до начала съемок четвертого сезона «Ведьмака».

С другой стороны ходят слухи, что Netflix хотел использовать кадры для флешбеков основного шоу. Неизвестно, какой из этих вариантов в конечном итоге стал реальным.

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Встреча Цири с Крысами в третьем сезоне «Ведьмака»

Сюжет «Крыс»

Изначально «Крысы» задумывался как сериал-приквел из 6-8 эпизодов и должен был рассказывать о группе подростков и их приключениях. Еще до того, как Цири присоединилась к банде в третьем сезоне «Ведьмака». Официальный синопсис был таким:

«Шесть подростков-воров должны положиться на свои криминальные навыки, планируя самое большое ограбление в своей карьере против самой опасной преступной группировки в королевстве».

В актерский состав входили: Бен Рэдклифф (Гиселер), Кристель Элвин (Мистле), Фабиан Маккаллум (Кейли), Агги К. Адамс (Искра), Джульетта Александра (Реф), Коннор Кроуфорд (Ассе), Дольф Лундгрен (Бреген), Шарлто Копли (Лео Бонгарт), Деудон Преториус, Морган Джейд Санто, Бьянка Симоне Менни, Карла Фонсека Мокгата, Лита Бам, Стивел Марк, Обри Шелтон и Уоррен Масемола.

Катастрофа у світі "Відьмака": що відомо про серіал-спіноф "Щури" та його подальшу долю
Кристель Элвин в роли Мистле в сериале «Ведьмак»

Шоураннером и главным сценаристом «Крыс» выступила Хейли Холл, которая написала несколько эпизодов в первых трех сезонах «Ведьмака», а режиссером — Мейрзи Алмас («Тень и кость», «Песочный человек»).

А что с «Ведьмаком»?

Четвертый сезон находится на стадии постпродакшена, а пятый сейчас снимают. В обоих Генри Кавилла в роли Геральта заменил Лиам Хемсворт и нам обещают, что это обновление будет отображено «согласно книжному канону».

Относительно даты выхода четвертого сезона, как и в случае с «Крысами», официальной информации до сих пор нет. Изначально релиз ожидали летом 2025 года, теперь в лучшем случае продолжение выйдет в позднюю осень или в начале зимы.

Спецпроекты
Нова криптобіржа Freedx CEX запустила програму винагород на $3,3 млн: як отримати бонус
Тестуємо модуль пам'яті Apacer Panther DDR5 6000MHZ 2x16GB: довічна гарантія, наявність радіатора, ціна 4 тис. гривень

«Ведьмак» обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов

Популярные новости

arrow left
arrow right
Создатель "Настоящего детектива" снимает для Netflix таинственный сериал с Мэтью Макконахи и "новым" Вуди Харрельсоном
The Witcher 3 получила мод, который открывает весь дворец Боклера с тайной комнатой
На Netflix вышел третий сезон сериала «Игра в кальмара» — жуткий финал с «морем слез»
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin's Creed
Добро пожаловать в Нью-Вегас: новый взгляд на второй сезон "Фоллаут" и внезапная дата выхода в 2025 году
«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul - Shadow Lord и «Асока»
Лучший сериал франшизы? Критики оценили «Декстер: Воскрешение» в идеальные 100% на Rotten Tomatoes
Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года
Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»
«Миротворец» путешествует по параллельным мирам в новом трейлере, а Джеймс Ганн рассказывает о мире DCU
Финальный трейлер «Чужой: Земля» раскрывает предысторию экипажа USCSS Maginot и «жуткие» эксперименты в космосе
Первый взгляд на сериал "Робин Гуд": звезда "Игры престолов" становится злодеем и шерифом Ноттингема
Смесь "Острых козырьков" с "Наследниками": Netflix показал первые кадры исторической драмы "Дом Гиннеса"
Netflix продлил "Отдел нераскрытых дел" на 2-й сезон — детективный сериал с 90% на Rotten Tomatoes
Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Первые два сезона сериала «Гарри Поттер» получат по 6 эпизодов и съемки «однин за другим», Волан-де-Морта уже выбрали — СМИ
"Дом дракона" представит замену Арье Старк в третьем сезоне
Netflix впервые использовал ИИ в своем сериале — Sci-Fi хите 2025 года с 96% на Rotten Tomatoes
Сериал "Декстер: Первородный грех" закрыли после объявления о 2-м сезоне
Сериал "Рыцарь семи королевств" продлили на 2 и 3 сезоны, в каждом — по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить