Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе

С момента анонса сериала «Крысы», спинофа к «Ведьмаку» от Netflix, прошло около двух лет, а мы до сих пор не получили официальной информации о его дальнейшей судьбе. Впрочем, слухов немало и последние говорят, что проект стал «настоящей катастрофой» для стриминга.

Производственный хаос

Инсайдеры говорят, что в шоу «все пошло не так» и это «катастрофа», хуже «Происхождения». Если вы тот счастливчик, который избежал просмотра этого мини-сериала, то оценки в 28% от критиков и 13% от зрителей Rotten Tomatoes, здесь говорят сами за себя.

По словам Redanian Intelligence, в 2023 году, еще до преждевременного завершения съемок «Крыс», некоторые из «высших эшелонов» Netflix просмотрели ранние кадры и решили не продолжать сериал. Тогда же появились сообщения, что съемки завершили всего за 2 месяца, вместо запланированных 6.

Собственно, сам процесс производства совпал с забастовками сценаристов в Голливуде, что могло лишь усугубить «катастрофу» на площадке. Хотя шоураннер Хейли Холл вместе с Лорен Гиссрич, которая работала над «Ведьмаком», присутствовали на съемках в Кейптауне в Южной Африке, они не имели права ни на какие монтажные работы.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Что дальше?

Официально судьба проекта до сих пор не определена. Один из наиболее вероятных вариантов заключается в том, что вместо мини-сериала мы получим полнометражный спецвыпуск о Крысах. Постпродакшн со всем этим продолжался вплоть до начала съемок четвертого сезона «Ведьмака».

С другой стороны ходят слухи, что Netflix хотел использовать кадры для флешбеков основного шоу. Неизвестно, какой из этих вариантов в конечном итоге стал реальным.

Сюжет «Крыс»

Изначально «Крысы» задумывался как сериал-приквел из 6-8 эпизодов и должен был рассказывать о группе подростков и их приключениях. Еще до того, как Цири присоединилась к банде в третьем сезоне «Ведьмака». Официальный синопсис был таким:

«Шесть подростков-воров должны положиться на свои криминальные навыки, планируя самое большое ограбление в своей карьере против самой опасной преступной группировки в королевстве».

В актерский состав входили: Бен Рэдклифф (Гиселер), Кристель Элвин (Мистле), Фабиан Маккаллум (Кейли), Агги К. Адамс (Искра), Джульетта Александра (Реф), Коннор Кроуфорд (Ассе), Дольф Лундгрен (Бреген), Шарлто Копли (Лео Бонгарт), Деудон Преториус, Морган Джейд Санто, Бьянка Симоне Менни, Карла Фонсека Мокгата, Лита Бам, Стивел Марк, Обри Шелтон и Уоррен Масемола.

Шоураннером и главным сценаристом «Крыс» выступила Хейли Холл, которая написала несколько эпизодов в первых трех сезонах «Ведьмака», а режиссером — Мейрзи Алмас («Тень и кость», «Песочный человек»).

А что с «Ведьмаком»?

Четвертый сезон находится на стадии постпродакшена, а пятый сейчас снимают. В обоих Генри Кавилла в роли Геральта заменил Лиам Хемсворт и нам обещают, что это обновление будет отображено «согласно книжному канону».

Относительно даты выхода четвертого сезона, как и в случае с «Крысами», официальной информации до сих пор нет. Изначально релиз ожидали летом 2025 года, теперь в лучшем случае продолжение выйдет в позднюю осень или в начале зимы.