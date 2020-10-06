Прощай, конвертик. Google представил новый логотип Gmail

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6 октября Google представил новый логотип для своего почтового сервиса Gmail — значок конверта, служащий символом сервиса долгие годы, заменила буква «M» с закругленными углами. В последний раз корпорация проводила крупное обновление своих логотипов в 2015 году, а изображение конверта оставалось неотъемлемой частью дизайна с самого первого лого, представленного в 2004 году. Так что это поистине знаковое изменение.

О том, что Google готовится к обновлению логотипа Gmail, мы узнали в прошлом месяце. И вот сейчас это произошло.

Об обновлении логотипа Google сообщил при помощи презентационного ролика, рассказывающего о переименовании G Suite в Google Workspace (расскажем об этом в отдельной новости).

Стилизованная буква «M», служащая новым символом Gmail, окрашена с использованием четырех традиционных цветов: синего, зеленого, желтого и красного. Эту цветовую схему сегодня Google использует для всех своих продуктов и сервисов, включая Google Assistant, Google Maps и Google Фото.

Как сообщает Fast Company, команда Google рассматривала более радикальные изменения — полный отказ от буквы M и красного цвета Gmail. Но люди, участвовавшие в исследованиях, плохо восприняли эти изменения. В то же время из этих исследований Google удалось выяснить, что значок конверта Gmail не является важным элементом дизайна, что позволило команде поэкспериментировать с сохранением буквы М и добавлением традиционной цветовой палитры Google.

Одновременно Google обновила логотипы приложений Calendar, Docs, Meet и Sheets в том же стиле.

Компания Google пытается объединить Gmail, Chat и Docs воедино, чтобы лучше конкурировать с унифицированным подходом Microsoft Office и ее сервисом электронной почты Outlook.