Проводник в Windows 11 получит улучшенный интерфейс, интеграцию с Microsoft 365 и тэги файлов

Корпорация Microsoft работает над большим обновлением Проводника в ОС Windows 11. Оно должно улучшить пользовательский интерфейс программы и добавить новые функции. По данным Windows Central, переработанное приложение получит современный дизайн, соответствующий внешнему виду Windows 11, а также функции для более глубокой интеграции Microsoft 365 и OneDrive.

В сети уже можно найти внутренние макеты обновлённого Проводника. Они демонстрируют переработанный заголовок, обновленное окно поиска и новую кнопку «Домой». Домашняя страница Проводника предусматривает более глубокую интеграцию с Microsoft 365, демонстрируя большие миниатюры документов, которые включают элементы, связанные со встречами, загрузками и комментариями коллег.

Изменения пользовательского интерфейса незначительны, но более точно соответствуют общему оформлению Windows 11 с закругленными кнопками и более удобными для сенсорного управления элементами. Microsoft не вносила радикальных изменений в Проводник со времен Windows 8. Последняя модификация была выпущена в октябре прошлого года, чтобы обеспечить поддержку вкладок в последнем крупном обновлении Windows 11.

Сообщается, что Microsoft также работает над новой областью галереи Проводника, которая будет включать в себя большие превью фотографий. Кроме того, Microsoft работает над функцией тегов для Проводника, что поможет помечать и организовывать файлы.

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Сама Microsoft пока официально не уведомляла об этих изменениях Проводника. Однако части кода, связанные с этими изменениями, были обнаружены в последних тестовых сборках Windows 11. Как ожидается, эти новшества станут доступными к концу 2023 года.

Источник: The Verge