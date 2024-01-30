Производитель «железа‎» на Linux объявил IPO и оценил себя в $75 млн

Компания Purism, известная разработкой смартфонов Librem 5, ноутбуков с Linux и другим аппаратным обеспечением, ориентированным на конфиденциальность, объявила о первом публичном размещении акций на платформе StartEngine.

Purism оценила себя в $75 млн и обнародовала часть финансовой информации, согласно которой доходы и продажи за 2022 год составили $8,2 млн, а себестоимость проданных товаров — $4,2 млн. В то же время компания имеет $6,7 млн краткосрочных и $15,1 млн долгосрочных долгов. Чистая прибыль— -$479 тыс., по сравнению с -$2,7 млн в 2021 году.

В документах SEC, просмотренных Phoronix, компания объясняет, что ее оценка основана на коэффициенте дохода 9,15x. Purism отмечает, что Google приобрела Android за $50 млн в 2005 году, сравнивая собственные усилия с PureOS Librem 5 с ранним состоянием Android на момент приобретения; а также вспоминает приобретение IBM Red Hat с коэффициентом 10x в 2019 году. Компания пишет, что и Red Hat, и Purism — в пятерке крупнейших участников инструментария GTK и оба инвестируют в настольный компьютер Linux.

Согласно документам, большая часть долга компании приходится на конвертируемые облигации.

В отчете также отмечается, что большую часть дохода Purism в прошлом году принесли ноутбуки ($2,58 млн) и мобильные телефоны ($2,4 млн). Другое оборудование — $834 тысячи, аксессуары — $105 тысяч, подписки — $62 тысячи, услуги поддержки — $2,1 млн.