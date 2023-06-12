Планетолог NASA считает, что микробы могут «прятаться» в темных кратерах на Южном полюсе Луны

В сравнении с Землей Луна довольно безлюдное место – здесь нет жидкой воды, и спутник постоянно находится под воздействием сильного космического излучения. Однако некоторые ученые NASA считают, что и в столь суровых условиях могут выжить некоторые микроорганизмы.

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Планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда NASA Прабал Саксена изучает места за пределами нашей Солнечной системы, где может существовать инопланетная жизнь, но в последнее время начал работать с командой, подробно изучающей именно Южный полюс Луны. Этот регион привлек немало внимания в последние годы, поскольку именно здесь NASA надеется высадить астронавтов миссии Artemis III. В целом агентство определило 13 потенциальных мест для посадки:

Ранее ни один человек не бывал на Южном полюсе Луны, но благодаря инструменту NASA Moon Mineralogy Mapper мы знаем, что внутри местных кратеров есть лед, который астронавты могут добывать для ракетного топлива.

Некоторые из них находятся в постоянной тени и вредное солнечное излучение сюда не достигает, поэтому такие прохладные места могут быть потенциальными «убежищами» для экстремальных микробов.

«Недавние исследования указывают на удивительную устойчивость многочисленных микроорганизмов к таким условиям», — заявил Саксена в комментарии Space.com.

Например, исследователи обнаружили, что бактерия под названием Deinococcus radiodurans жила в течение года вне Международной космической станции; так же хорошо отреагировали на космическую среду тихоходки – группа мелких, почти невидимых невооруженным глазом животных, обладающих способностью выдерживать экстремальные условия окружающей среды.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы понять, какие конкретные организмы могут быть наиболее подходящими для выживания в таких регионах», — сказал Саксена. Курс FRONTEND DEVELOPER Навчіться кодити JavaScript, верстати за допомогою HTML та CSS на цьому курсі! Ознайомитись з курсом

Даже если сейчас на Луне нет микробов, они почти наверняка будут, если люди начнут ходить по ее поверхности – что ожидается в 2025-м или 2026-м годах. И если Саксена и его команда будут правы, эти микробы могут не только выжить, но и потенциально расти и развиваться в этих постоянно затемненных кратерах.