Приложение Expirenza для любителей кафе и ресторанов получило «Едолисты», «Угощения» и информацию о более 1700 заведений

Соучредитель monobank Олег Гороховский рассказал о начале тестирования обновленного приложения отзывов Expirenza 2.0. Это мобильное решение для тех, кто любит ходить в кафе, бары и рестораны. Отмечается, что сейчас в приложении представлено более 1700 заведений по всей Украине.

«Поэтому, когда в следующий раз вам захочется съесть борща, вы сможете подобрать заведение, забронировать столик онлайн в несколько касаний и, конечно, оплатить счет и оставить чаевые без лишнего ожидания», ─ заявляет Олег Гороховский.

Вместе с тем Expirenza имеет подборки с советами, куда пойти и что там попробовать. Такие подборки получили название «Едолисты».

«Это как плейлисты, но о еде», ─ добавляет Гороховский.

Сейчас уже есть такие подборки от рестораторов и шефов, как Миша Кацурин, Стас и Аня Завертайло, Владимир Ярославский и других людей, разбирающихся в еде. Но пользователи также смогут создавать собственные Едолисты. В дальнейшем ими можно будет поделиться с друзьями и всеми в приложении.

Еще одной функцией Expirenza 2.0 является «Угощение». Благодаря этой возможности пользователи смогут угощать друзей, родных или любимых, даже находясь далеко друг от друга.

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«Вы покупаете человеку что-то вкусненькое в заведении с помощью Expirenza, а он приходит и пробует ваше угощение в удобное для себя время. Это волшебный способ проявить заботу и внимание, где бы вы ни были, через границы и расстояния», ─ добавляет Олег Гороховский.

Обновленное приложение Expirenza доступно для загрузки в магазинах Google Play и App Store.

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