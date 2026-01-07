Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link

Обновление встроенной программы Phone Link позволяет транслировать приложения Android на Windows 11 в режиме «Расширенный экран». Новая версия уже доступна пользователям, но могут быть нюансы.

Теперь возможно использовать до 90% места на экране Windows 11 рабочего стола во время потоковой передачи приложений с Android. Windows Latest сообщает, что обновление уже доступно для всех. Если вы не видите функции, возможно, нужно обновить приложение из Microsoft Store. Если же и это не помогает, обновление, возможно, еще не развернуто для учетной записи. Чтобы все работало, нужна Phone Link версии 1.25112.36.0.

Windows 11 уже давно предлагает потоковую передачу приложений Android, если конкретное устройство поддерживается. До сих пор программы воспроизводились только в компактном окне, в портретной ориентации, как на телефоне. «Расширенный экран» (Expanded screen) позволяет увеличивать окно приложения на рабочем столе.

При попытке открыть приложение Android на ПК пользователь видит подсказку о том, что программы можно просматривать на развернутом экране. Эту опцию ранее тестировали в программе оценивания Windows, а теперь она доступна для всех. При использовании функции Phone Link сообщает смартфон о необходимости перезапустить приложение в более широком макете, а затем передает увеличенное воспроизведение на ПК.

Microsoft предупреждает, что некоторые приложения требуют перезагрузки для переключения макетов, а другие вообще не поддерживают развернутые макеты. Фактически это использование стиля планшета — вероятно, что приложение запрашивает Android отображать полноэкранные развернутые макеты, но делает это в окне.

К сожалению, по какой-то причине новый режим оставляет неиспользованным до 10% места на рабочем столе, но, вероятно, Microsoft будет совершенствовать функцию. Также он плохо работает с некоторыми программами, как WhatsApp, который вроде и растягивается, но выглядит странно.

Если вы не видите раздел «Приложения» (Apps) в Phone Link, вероятно, речь идет о неподдерживаемом телефоне. Функция доступна на некоторых смартфонах Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, vivo и Xiaomi через приложение Link to Windows. Во вспомогательном документе Microsoft перечисляет несколько совместимых устройств, таких как HONOR Magic4 Pro и Magic6, серии OnePlus, серии OPPO Find и Reno, Realme и некоторые телефоны Xiaomi.