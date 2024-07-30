Джордж Мартин получил эпизодическую роль в сериале «Дом дракона», но его трудно заметить

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Создатели сериала «Дом дракона» подготовили сюрприз для зрителей в последнем эпизоде.

Если хотите избежать спойлеров к последнему эпизоду — не читайте этот материал.

Автор «Игры престолов», писатель Джордж Р. Р. Мартин появился (ну по крайней мере, его лицо) в эпизодической роли в сериале «Дом дракона», но вы вряд ли заметите его, если не будете знать, где искать.

Согласно с сайтом IGN, его лицо изобразили на чардреве возле Харренхола — заметить трудно, но потому, что творческая команда надеялась таким образом поразить самых внимательных поклонников.

Чардрева играют центральную роль в одном из религиозных культов «Игры престолов». Считается, что в этих деревьях живут старые боги, которые следят за верующими через вырезанные на коре лица.

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Для Мартина — это первое появление в сериалах вселенной, и более подробно его лицо можно рассмотреть в последнем эпизоде, который выйдет в это воскресенье (в Украине серия будет доступна с понедельника на Megogo).

«Задача состояла в том, чтобы зрители почувствовали, что видят кого-то похожего на него, но не были уверены до конца», — объяснил арт-директор сериала Доминик Мастерс.

Интересно, что камео Мартина противоречит правилам, которые он установил для себя несколько лет назад. Во время панели Comic-Con в Сан-Диего в 2022 году писатель заявил, что не будет появляться в сериалах, основанных на его работах, пока не завершит многострадальную книгу «Ветры зимы».

«Дом дракона» — это приквел хитовой «Игры престолов», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Сюжет показывает борьбу зеленых и черных Таргариенов за трон — события, происходящие за 200 лет до событий «Игры престолов».

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В актерский состав во втором сезоне вернулись Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмм Д’Арси, Ева Бест, Стив Туссент, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни и другие. Среди новичков — Абубакар Салим в роли Алина из Халла, Хейл Рэнкин в роли Элис Риверс, Фредди Фокс в роли сэра Гуэйна Хайтауэра, Саймон Рассел Бил в роли сэра Саймона Стронга, Клинтон Либерти в роли Аддама из Халла, Джейми Кенна в роли сэра Альфреда Брума и другие.

Сейчас «Дом дракона» официально продлен на третий сезон.

Ранее Джордж Мартин анонсировал сразу 8 сериалов из вселенной «Игры престолов». Уже стартовала разработка «Рыцаря Семи Королевств». Также HBO сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене. Что касается прямого сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу, то его отменили — из-за нехватки исходного материала. Также мы все же увидим ранее отмененный сериал «10 000 кораблей».

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