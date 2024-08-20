Джордж Мартин раскрыл единственное изменение, которое хочет внести в «Песнь льда и пламени»

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Осталось дождаться, когда Мартин скажет: «Книга близко».

Джордж Мартин, создатель всемирно известной саги «Песнь льда и пламени», раскрыл свое самое заветное желание относительно серии книг во время выступления в Оксфордском доме писателей.

На вопрос, что бы он изменил в своих произведениях, если бы имел такую возможность, Мартин ответил: «Я бы их завершил». Это откровенное заявление вызвало бурные аплодисменты аудитории.

Писатель поделился мыслями о преимуществах самиздата, который освобождает авторов от давления дедлайнов. В то же время он выразил сожаление, что не смог закончить сагу раньше:

«Я бы очень хотел завершить ее много лет назад… это главное, что я бы изменил».

Поклонники «Песни льда и пламени» ждут продолжения уже более десятилетия. Последний том серии, «Танец драконов», увидел свет в июле 2011 года. С тех пор фанаты с нетерпением ожидают выхода шестой книги под названием «Ветры зимы».

Мартин редко делится новостями о прогрессе в написании. В июле прошлого года он опроверг слухи о скором выходе книги, подтвердив, что работа еще продолжается. В ноябре писатель признался, что столкнулся с трудностями в процессе создания и не написал ни одной новой страницы с декабря 2022 года.

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Интерес к завершению саги усилился после неоднозначного финала телевизионной адаптации «Игра престолов». Мартин ранее заявлял, что книжный финал будет существенно отличаться от сериала. Он также намекнул на новые открытия, связанные с драконами, но другие детали сюжета держит в тайне.

Напомним, недавно Джордж Мартин намекнул о завершении книги «Ветры зимы».

Источник: Gamesradar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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