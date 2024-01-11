«ПриватБанк» запустил «Конверты» ─ аналог «Банки» в monoban (+ шутки и мемы из соцсетей)

У «Приват24» появилась новая функция «Конверты». Это своеобразный аналог «Банок» в monobank. Как отмечают в «ПриватБанке», с помощью «Конвертов» пользователям будет легче накапливать деньги на любые цели. «Конверты» предназначены для сбора донатов, накопления средств и управления собственными расходами.

Например, в «Конверте» можно установить цель и собирать средства совместно с друзьями и близкими. Чтобы ускорить сбор, можно создать QR-код со ссылкой (или просто ссылку) на «Конверт» и разместить его в интернете.

Также можно использовать «Конверты» для планирования своего бюджета. Средства с заработной платы, полученные на карты, можно распределить по целевым конвертам для запланированных расходов и покупок. В конце концов, «Конвертом» можно рассчитываться как обычной карточкой.

Сходство «Конвертов» от «ПриватБанка» с «Банками» от monobank не оставило равнодушными сообщество, традиционно отреагировавшее на это шутками, вспоминая о зарплате в конвертах.