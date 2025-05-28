PS5 будет дешевле Nintendo Switch 2, но только в течение ограниченного времени

Nintendo Switch 2 стала дороже PlayStation 5? Все верно, но это ненадолго.

Не стоит ожидать постоянно более низкие цены на PS5 или что-то в этом стиле, потому что причина в банальной ежегодной распродаже Days of Play. Sony запустила ее с 28 мая по 11 июня. В рамках акции цены на PS5 упали до самого низкого уровня за долгое время.

Итак, в США и Канаде обычную PS5 или комплект из Call of Duty: Black Ops 6 можно взять от $399,99 / C$509,99. Это почти на $120 дешевле, чем покупать консоль и игру по отдельности. В Европе и Азии стоимость стартует от €399,99 / £339,99 / ¥65 980. А еще появилась скидка $50 на PS5 Pro — это первый случай, когда обновленную версию консоли продают дешевле с момента ее релиза в прошлом году.

С такой скидкой PS5 выглядит особенно привлекательной (как и раньше выглядела) на фоне общего поднятия цен на консоли. Вместе с тем можно вспомнить, что Switch 2 будет стоить $450а комплект из Mario Kart World — все $500. То есть даже топовый набор от Sony с игрой обходится дешевле, чем стартовая цена новой консоли Nintendo.

Также другой конкурент — другой конкурент — Xbox — уже повысил стоимость своих устройств по всему миру. Sony тоже объяснила, что из-за инфляции и колебания курсов была вынуждена поднять цены в Европе, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Вероятно, повышение дойдет и до Северной Америки — как только администрация Трампа реализует новую тарифную политику. Поэтому эта распродажа потенциально последний шанс приобрести PS5 по «докризисной» цене.

Days of Play всегда происходит параллельно с Summer Game Fest, который в этом году стартует 6 июня. Еще вскоре ожидается объявление Sony о новом мероприятии PlayStation State of Play.

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Источник: The Verge