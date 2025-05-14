В Украине около 300 тысяч активных PS5, по миру Sony продала уже более 77 млн

По всему миру Sony продала 77,8 млн консолей PS5, а вместе с тем выросла активность пользователей PlayStation Network.

Sony заявила такое в своем финансовом отчёте за квартал, завершившийся 31 марта. За этот квартал компании удалось реализовать 2,8 млн PS5 — это меньше, чем в прошлом году за тот же период, когда было продано 4,5 млн единиц. В то же время на PlayStation Network количество активных пользователей ежемесячно достигло 124 млн, что на 6 млн больше, чем год назад.

Что касается игр, за тот же квартал пользователи купили 76,1 млн единиц программного обеспечения для PS5 и PS4 — на 3,5 млн больше, чем в первом квартале 2024-го. Из этого числа 80% продаж — это цифровые копии полных игр. А вот собственные студии Sony продали лишь 5,9 млн копий, что является существенным спадом по сравнению с 12,3 млн в предыдущем году.

В Украине, по словам руководителя консольного направления в ERC Сергея Шевченко, сейчас активно около 300 тысяч PlayStation 5. Компания ERC является официальным дистрибьютором PlayStation в Украине и имеет точные внутренние данные, хотя они конфиденциальны.

«Но я думаю, что ориентировочно могу сказать: это около трехсот тысяч. Относительно регионов где их покупают… Точную статистику вывести очень трудно — высокая доля интернет-продаж, которые не сильно трекаются у нас по тому, в какой именно регион они едут», — добавил Сергей.

По его словам, они имеют отдельно данные по продажам, которые осуществляются именно в физических магазинах. Но там нет ничего неожиданного.

«Это, конечно, Киев и города-миллионники: Днепр, Одесса, Львов. С Харьковом сейчас, к сожалению, очень тяжело по всем понятным причинам. Конечно, сейчас очень много людей переместились на запад страны, поэтому западные области значительно улучшили свою долю, по сравнению с довоенным периодом», — отметил Шевченко.

Также дефицита PS5 в Украине больше нет. Это был типичный сценарий в первые годы после запуска, но сейчас консоли доступны без проблем. Но теперь продажи могут немного ухудшиться, потому что Sony повысила рекомендованную розничную цену цифровой PS5 в на 25%.

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Источник: GameDev.DOU / Gematsu