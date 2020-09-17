PS5 в Украине. В продаже с 19 ноября за 12 999 грн и 15 999 грн в зависимости от версии, AAA-игры будут стоить 2 299 гривен
Украинское подразделение Sony сообщило локальные условия выпуска и гривневые цены на консоли PS5, представленные на вчерашней крупной презентации.
Итак, PS5 будут продавать в Украине с 19 ноября за 12 999 и 15 999 грн в зависимости от версии (без дисковода Ultra HD Blu-ray и с ним). Европейские цены чуть выше — 13 286 (399 евро) и 16 616 грн (499 евро) соответственно. Украинские ритейлеры пока не открыли предзаказы.
Одновременно Sony назвала гривневые цены на аксессуары и стартовую линейку игр.
Аксессуары
- Беспроводной контроллер DualSense — 2 099 гривен
- Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами — 2 999 гривен
- HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов — 1 799 гривен
- Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам — 899 гривен
- Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense — 899 гривен
Игры
- Astro’s Playroom (Japan Studio) — предустановлена на PS5
- Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio) — 2 299 гривен
- Destruction AllStars (Lucid Games/XDEV) — 2 299 гривен
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) — 1 999 гривен
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) — 2 299 гривен
- Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV) — 1 699 гривен
Подробные технические характеристики PS5 и DualSense
PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition поступят в продажу 19 ноября — за 499 евро и 399 евро. Стартовые игры, PlayStation Plus Collection и другие подробности