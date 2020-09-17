PS5 в Украине. В продаже с 19 ноября за 12 999 грн и 15 999 грн в зависимости от версии, AAA-игры будут стоить 2 299 гривен

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Украинское подразделение Sony сообщило локальные условия выпуска и гривневые цены на консоли PS5, представленные на вчерашней крупной презентации.

Итак, PS5 будут продавать в Украине с 19 ноября за 12 999 и 15 999 грн в зависимости от версии (без дисковода Ultra HD Blu-ray и с ним). Европейские цены чуть выше — 13 286 (399 евро) и 16 616 грн (499 евро) соответственно. Украинские ритейлеры пока не открыли предзаказы.

Одновременно Sony назвала гривневые цены на аксессуары и стартовую линейку игр.

Аксессуары

Беспроводной контроллер DualSense — 2 099 гривен

Гарнитура PULSE 3D с поддержкой 3D-звука и двумя шумоподавляющими микрофонами — 2 999 гривен

HD камера с двумя объективами 1080p, предназначенная для записи геймеров и их эпических игровых моментов — 1 799 гривен

Media Remote (пульт управления) для удобной навигации по фильмам и стриминговым сервисам — 899 гривен

Зарядная станция для удобной зарядки двух беспроводных геймпадов DualSense — 899 гривен

Игры