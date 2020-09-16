PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition поступят в продажу 19 ноября — за 499 евро и 399 евро. Стартовые игры, PlayStation Plus Collection и другие подробности

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Свершилось. Под конец сегодняшней презентации Sony (наконец-то!) объявила точные цены и дату старта продаж следующего поколения консолей. Предыдущие утечки подтвердились: Sony поставила европейские цены 499 евро и 399 евро за базовую PlayStation 5 и цифровую PlayStation 5 Digital Edition соответственно. В первой волне стран (США, Япония, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея) продажи стартуют 12 ноября, в остальном мире, включая Украину, на неделю позже — 19 ноября.

В США цены такие же, только в долларах. Некоторые ритейлеры начнут принимать предзаказы на PS5 уже с 18 сентября.

PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers. — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020

По цене PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition идут практически ноздря в ноздрю с Xbox Series S и Xbox Series X, которые выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно.

Для сравнения, PlayStation 4 на старте стоила $399, сейчас — $299. В то же время PlayStation 4 Pro стартовала с ценником $399 и по сей день стоит столько же — по сниженной цене консоль можно было взять только на распродажах вроде Черной пятницы. Пока неясно, планирует ли Sony оставить старые консоли в продаже, снизив цены, или же отравит их на покой сразу после выхода новых.

Аксессуары

Контроллер DualSense — $69.99/¥6,980/€69.99

Наушники Pulse 3D — $99.99/¥9,980/€99.99

HD Camera — $59.99/¥5,980/€59.9

Пульт Media Remote — $29.99/¥2,980/€29.99

Зарядная станция для двух DualSense — $29.99/¥2,980/€29.99 Подробные технические характеристики PS5 и DualSense

Стартовая линейка игр