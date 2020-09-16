PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition поступят в продажу 19 ноября — за 499 евро и 399 евро. Стартовые игры, PlayStation Plus Collection и другие подробности
Свершилось. Под конец сегодняшней презентации Sony (наконец-то!) объявила точные цены и дату старта продаж следующего поколения консолей. Предыдущие утечки подтвердились: Sony поставила европейские цены 499 евро и 399 евро за базовую PlayStation 5 и цифровую PlayStation 5 Digital Edition соответственно. В первой волне стран (США, Япония, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея) продажи стартуют 12 ноября, в остальном мире, включая Украину, на неделю позже — 19 ноября.
В США цены такие же, только в долларах. Некоторые ритейлеры начнут принимать предзаказы на PS5 уже с 18 сентября.
PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers.
— PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020
По цене PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition идут практически ноздря в ноздрю с Xbox Series S и Xbox Series X, которые выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно.
Для сравнения, PlayStation 4 на старте стоила $399, сейчас — $299. В то же время PlayStation 4 Pro стартовала с ценником $399 и по сей день стоит столько же — по сниженной цене консоль можно было взять только на распродажах вроде Черной пятницы. Пока неясно, планирует ли Sony оставить старые консоли в продаже, снизив цены, или же отравит их на покой сразу после выхода новых.
Аксессуары
- Контроллер DualSense — $69.99/¥6,980/€69.99
- Наушники Pulse 3D — $99.99/¥9,980/€99.99
- HD Camera — $59.99/¥5,980/€59.9
- Пульт Media Remote — $29.99/¥2,980/€29.99
- Зарядная станция для двух DualSense — $29.99/¥2,980/€29.99
Подробные технические характеристики PS5 и DualSense
Стартовая линейка игр
- Astro’s Playroom (Japan Studio) – будет предустановлена на PS5
- Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – $69.99/¥7,900/€79.99
- Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – $69.99/¥7,900/€79.99
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – $49.99/¥5,900/€59.99
- Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – $69.99/¥7,900/€79.99
- Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – $59.99/¥6,900/€69.99
Игры, которые будут доступны и на PS4:
- Spider-Man: Miles Morales
- Horizon: Forbidden West
- Sackboy: A Big Adventure
PlayStation Plus Collection
Одновременно Sony анонсировала PlayStation Plus Collection — свой ответ на Xbox Game Pass. Подписчики PS Plus на PS5 бесплатно получат коллекцию крупных тайтлов, «определивших прошлое поколение». На старте будут доступны следующие игры:
- God of War
- Bloodborne
- Monster Hunter World
- Final Fantasy XV
- Fallout 4
- Mortal Kombat X
- Uncharted 4: A Thief’s End
- Ratchet and Clank
- Days Gone
- Until Dawn
- Detroit: Become Human
- Battlefield 1
- Infamous Second Son
- Batman: Arkham Knight
- The Last Guardian
- The Last of Us
- Persona 5
- Resident Evil 7: Biohazard
Что показали на презентации PS5
Анонс God of War: Ragnarok
Под самый занавес Sony анонсировала долгожданное продолжение God of War. Сиквел получил подзаголовок Ragnarok. Пока есть только небольшой тизер. Игра выйдет в 2021 году.
— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020
Final Fantasy XVI
Дебютный трейлер содержит массу знакомых фишек, включая чокобо, кристаллы и заклинания дикой магии. Игра выйдет как на PS5, так и на ПК.
7 минут геймплея Spider-Man: Miles Morales
Новый геймплейный ролик дает лучшее представление о следующей игре о Человеке-пауке. В ролике показали две сцены: битву на мосту после кражи бандитами некого источника энергии у перевозчиков Roxxon и склеивание разрушающегося моста паутиной ради спасения людей.
Релиз состоится в конце 2020 года на PS5 и PS4. Помимо обычного издания с возможностью обновиться до следующего поколения консолей будет еще Ultimate, в которое войдет ремастер оригинальной Marvel’s Spider-Man от Insomniac.
Hogwarts Legacy
Нашумевшая RPG по вселенной «Гарри Поттера» выйдет в 2021 году на обоих поколениях консолей PlayStation и Xbox, а также на ПК.
Сюжетный трейлер Resident Evil Village
Хоррор выходит в 2021-м.
Devil May Cry V Special Edition
Одна из лучших игр в жанре экшн за последние несколько лет получит новую версию для PS5. Игра будет доступна в цифровой версии уже на старте.
Five Nights at Freddy’s: Security Breach
Пока есть только тизер-трейлер. Хоррор станет эксклюзивом PlayStation на три месяца.
https://youtu.be/jGUtTPRuGak
Геймплей Call of Duty: Black Ops Cold War
Альфа-тестирование мультиплеера пройдет на PS4 с 18 по 20 сентября.
Геймплейный трейлер ремейка Demon’s Souls
Ремейк культовой игры, которым занимается студия Bluepoint (они же отвечали за ремейк Shadow of the Colossus 2018 года). Игра будет доступна на PS5 уже на старте, а также выйдет на ПК. Судя по всему, в итоге планируется релиз и на других консолях.