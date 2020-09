PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition поступят в продажу 19 ноября — за 499 евро и 399 евро. Стартовые игры, PlayStation Plus Collection и другие подробности

Свершилось. Под конец сегодняшней презентации Sony (наконец-то!) объявила точные цены и дату старта продаж следующего поколения консолей. Предыдущие утечки подтвердились: Sony поставила европейские цены 499 евро и 399 евро за базовую PlayStation 5 и цифровую PlayStation 5 Digital Edition соответственно. В первой волне стран (США, Япония, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея) продажи стартуют 12 ноября, в остальном мире, включая Украину, на неделю позже — 19 ноября.

В США цены такие же, только в долларах. Некоторые ритейлеры начнут принимать предзаказы на PS5 уже с 18 сентября.

PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers.

— PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020