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PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition поступят в продажу 19 ноября — за 499 евро и 399 евро. Стартовые игры, PlayStation Plus Collection и другие подробности

PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition поступят в продажу 19 ноября — за 499 евро и 399 евро. Стартовые игры, PlayStation Plus Collection и другие подробности

PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition поступят в продажу 19 ноября — за 499 евро и 399 евро. Стартовые игры, PlayStation Plus Collection и другие подробности


Свершилось. Под конец сегодняшней презентации Sony (наконец-то!) объявила точные цены и дату старта продаж следующего поколения консолей. Предыдущие утечки подтвердились: Sony  поставила европейские цены 499 евро и 399 евро за базовую PlayStation 5 и цифровую PlayStation 5 Digital Edition соответственно. В первой волне стран (США, Япония, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея) продажи стартуют 12 ноября, в остальном мире, включая Украину, на неделю позже  — 19 ноября.

PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition поступят в продажу 19 ноября — за 499 евро и 399 евро. Стартовые игры, PlayStation Plus Collection и другие подробности

В США цены такие же, только в долларах. Некоторые ритейлеры начнут принимать предзаказы на PS5 уже с 18 сентября.

По цене PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition идут практически ноздря в ноздрю с Xbox Series S и Xbox Series X, которые выйдут 10 ноября — за €299 и €499 соответственно.

Для сравнения, PlayStation 4 на старте стоила $399, сейчас — $299. В то же время PlayStation 4 Pro стартовала с ценником $399 и по сей день стоит столько же — по сниженной цене консоль можно было взять только на распродажах вроде Черной пятницы. Пока неясно, планирует ли Sony оставить старые консоли в продаже, снизив цены, или же отравит их на покой сразу после выхода новых.

Аксессуары

  • Контроллер DualSense — $69.99/¥6,980/€69.99
  • Наушники Pulse 3D — $99.99/¥9,980/€99.99
  • HD Camera — $59.99/¥5,980/€59.9
  • Пульт Media Remote — $29.99/¥2,980/€29.99
  • Зарядная станция для двух DualSense — $29.99/¥2,980/€29.99

Подробные технические характеристики PS5 и DualSense

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Стартовая линейка игр

  • Astro’s Playroom (Japan Studio) – будет предустановлена на PS5
  • Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – $69.99/¥7,900/€79.99
  • Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – $69.99/¥7,900/€79.99
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – $49.99/¥5,900/€59.99
  • Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – $69.99/¥7,900/€79.99
  • Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – $59.99/¥6,900/€69.99

Игры, которые будут доступны и на PS4:

  • Spider-Man: Miles Morales
  • Horizon: Forbidden West
  • Sackboy: A Big Adventure

PlayStation Plus Collection

 

Одновременно Sony анонсировала PlayStation Plus Collection — свой ответ на Xbox Game Pass. Подписчики PS Plus на PS5 бесплатно получат коллекцию крупных тайтлов, «определивших прошлое поколение». На старте будут доступны следующие игры:

  • God of War
  • Bloodborne
  • Monster Hunter World
  • Final Fantasy XV
  • Fallout 4
  • Mortal Kombat X
  • Uncharted 4: A Thief’s End
  • Ratchet and Clank
  • Days Gone
  • Until Dawn
  • Detroit: Become Human
  • Battlefield 1
  • Infamous Second Son
  • Batman: Arkham Knight
  • The Last Guardian
  • The Last of Us
  • Persona 5
  • Resident Evil 7: Biohazard

Что показали на презентации PS5

Анонс God of War: Ragnarok

Под самый занавес Sony анонсировала долгожданное продолжение God of War. Сиквел получил подзаголовок Ragnarok. Пока есть только небольшой тизер. Игра выйдет в 2021 году.

Final Fantasy XVI

Дебютный трейлер содержит массу знакомых фишек, включая чокобо, кристаллы и заклинания дикой магии. Игра выйдет как на PS5, так и на ПК.

7 минут геймплея Spider-Man: Miles Morales

Новый геймплейный ролик дает лучшее представление о следующей игре о Человеке-пауке. В ролике показали две сцены: битву на мосту после кражи бандитами некого источника энергии у перевозчиков Roxxon и склеивание разрушающегося моста паутиной ради спасения людей.

Релиз состоится в конце 2020 года на PS5 и PS4. Помимо обычного издания с возможностью обновиться до следующего поколения консолей будет еще Ultimate, в которое войдет ремастер оригинальной Marvel’s Spider-Man от Insomniac.

Hogwarts Legacy

Нашумевшая RPG по вселенной «Гарри Поттера» выйдет в 2021 году на обоих поколениях консолей PlayStation и Xbox, а также на ПК.

Сюжетный трейлер Resident Evil Village

Хоррор выходит в 2021-м.

Devil May Cry V Special Edition

Одна из лучших игр в жанре экшн за последние несколько лет получит новую версию для PS5. Игра будет доступна в цифровой версии уже на старте.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Пока есть только тизер-трейлер. Хоррор станет эксклюзивом  PlayStation на три месяца.

https://youtu.be/jGUtTPRuGak

Геймплей Call of Duty: Black Ops Cold War

Альфа-тестирование мультиплеера пройдет на PS4 с 18 по 20 сентября.

Геймплейный трейлер ремейка Demon’s Souls

Ремейк культовой игры, которым занимается студия Bluepoint (они же отвечали за ремейк Shadow of the Colossus 2018 года). Игра будет доступна на PS5 уже на старте, а также выйдет на ПК. Судя по всему, в итоге планируется релиз и на других консолях.

Вся презентация

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