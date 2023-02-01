PSA: «Дія» временно не будет отображать новые штрафы автофиксации

С сегодняшнего дня и следующие несколько дней новые штрафы с камер автофиксации не будут отображаться в «Дії». Об этом предупреждают разработчики популярного применения государственных услуг, которым уже пользуется более 50% украинцев.

Это довольно популярная услуга — если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, человек может о нем даже не знать. Неуплата штрафа приведет к открытию исполнительного производства, из-за которого могут наложить арест на банковские счета, не выпустить за границу и т.д.

В «Дія» услуга проверки и уплаты штрафов ПДД вернулась в конце сентября 2022 года (ее отключили вместе с реестрами после полномасштабного вторжения России) и всего за три месяца украинцы уплатили в приложении более 552 тысяч штрафов ПДД, из них 195 тысяч штрафов от патрульных и 35 тысяч – автофиксация правонарушений. Временная техническая пауза в работе услуги «Дії» связана с переходом оплаты штрафов автофиксации на новые реквизиты, которые будут зависеть от места совершения правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не один счет, как раньше.

Сейчас Нацполиция дорабатывает услугу, чтобы как можно быстрее восстановить ее доступность — после «Дія» снова можно будет получать мгновенные push-уведомления о новых штрафах и вовремя их закрывать без переплаты по-прежнему. Даже украинцы получат за время недоступности сервиса. По оценкам специалистов по МВД, на возобновление работы уходит несколько дней.

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Отметим, что информацию о наличии штрафов можно проверить еще несколькими способами, в том числе через сайт МВД. Нужно ввести номер авто и данные документа, удостоверяющего личность или право владения транспортом. Кроме того, получать уведомления о штрафах можно через официальное мобильное приложение МВД Украины — «Штрафы ПДД» (на Android и iOS) — и телеграмм-бот «Штрафы ПДД». Впрочем, вероятнее всего, другие сервисы также могут временно не показывать новые штрафы по той же причине. Пусть это служит хорошим стимулом и напоминанием украинским водителям — не нарушать ПДД и быть вежливыми на дороге, всегда.

Остается вспомнить, что систему автоматической фотофиксации нарушений ПДД запустили 1 июня 2020 года, а в мае 2022 года она возобновила работу после полномасштабного вторжения россии. За 9 месяцев 2022 года камеры автофиксации выписали более 1,5 млн штрафов, а с момента запуска системы в целом было зафиксировано и выписано постановления за 5 352 197 миллионов нарушений ПДД — это статистика на 1 октября 2022 года (с тех пор обновлений не было).