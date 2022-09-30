Перегляд та сплата штрафів за порушення ПДР знову доступні в застосунку «Дія»

У застосунку державних послуг «Дія» відновила роботу ще одна популярна автопослуга — йдеться про штрафи за порушення ПДР (автофіксація). Про це повідомили розробники «Дія» та глава Мінцифри Михайло Федоров, який під час попереднього тестування дізнався про свої перші штрафи за порушення ПДР.

Послуга перегляду та сплати штрафів автофіксації в «Дії», яка надається за підтримки Головного сервісного центру МВС та ДП «Інфотех», перестала працювати разом з іншими 24 лютого після повномасштабного вторгнення росії, коли державні реєстри тимчасово відключили, щоб захистити дані українців. Функція push-сповіщень про штрафи за порушення ПДР та можливість їх сплатити згадувалася серед інших під час анонсу великого серпневого оновлення, та лише зараз її доступність відновили.

Функція дозволяє отримувати push-сповіщення у застосунку миттєво — щойно камери зафіксують автопорушення на дорозі — та вчасно сплачувати штрафи за кілька кліків через Apple Pay, Google Pay чи за банківськими реквізитами без переплати (за умови оплати через застосунок «Штрафи ПДР» у період з дня винесення постанови до спливу 10 днів з моменту її вручення, надається знижка 50% при сплаті штрафу).

Нагадаємо, у травні в Україні перезапустили автоматичну систему фіксації порушень ПДР, у серпні МВС оновило власні застосунки та сервіси для оплати штрафів за порушення ПДР, а зараз сервіс перегляду та сплати штрафів автофіксації повернувся в «Дію». До речі, у застосунку «Дія» також можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступна — напевно не завадить перевірити, чи немає у вас несплачених штрафів.

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Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.