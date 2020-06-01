В Украине заработала система автоматической фотофиксации нарушений ПДД. В полиции говорят о 50 работающих камерах, а в Мининфраструктуры — о 45





Сегодня, 1 июня, как и было запланировано, в Украине полноценно заработала многострадальная система автоматической фотофиксации нарушений ПДД, чей запуск откладывали и переносили бесчисленное количество раз. Говоря точнее, запуск системы состоялся в 00:00, а в 00:01 было выписано первое постановление об административном правонарушении. До этого момента система работала в тестовом режиме — нарушения фиксировались, но штрафы по ним не выписывались.

Как уже неоднократно сообщалось, сейчас система («Каскад» от компании «Украинские системные инновации») фиксирует только нарушения скоростного режима. За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф 255 грн и 510 грн — за превышение более чем на 50 км/ч. Постепенно ее возможности будут расширяться. Ранее нам обещали, что уже в этом году она научится фиксировать следующие нарушения ПДД: проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также действующий для ТС запрет на передвижение полосой для маршрутных транспортных средств, тротуарами или пешеходными дорожками, выезд на полосу встречного движения

К настоящему моменту уже подключено 50 видеокамер, которые установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем их постепенно будут устанавливать по всей Украине. До конца этого года планируется увеличить число камер до 700 штук. На автомагистралях камеры будут установлены за счет государства, в городах и ОТГ — за счет местных бюджетов.

Накануне запуска департамент патрульной полиции Украины опубликовал памятку с ответами на самые главные вопросы о работе система автофиксации. По соответствующим тегам желающие могут восстановить хронологию с основными событиями, предшествующему этому запуску, но вот два материала (1 и 2), в которых есть вся основная информация касательно работы системы.

В Мининфраструктуры опубликовали изображение с несколькими основными фактами. Что интересно, в Мининфраструктуры указывают, что работает 45 комплексов КАФ (20 в Киеве и еще 25 — в пределах области), а еще 5 во Львове должны быть подключены в ближайшее время.

Ниже приводим ранее опубликованные карты с установленными камерами фото- и видеофиксации.

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Напомним, что внедрить систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Кабмин распорядился еще конце 2018 года, но с тех пор ее запуск неоднократно переносили. 12 марта в Киеве состоялась торжественная церемония подключения первых 20 камер.