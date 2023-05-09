«Python на стероидах» — Modular представил язык программирования Mojo для разработки ИИ. Руководит им архитектор LLVM и создатель Swift Крис Латнер

ИИ-стартап Modular запустил Mojo – новый язык программирования для разработчиков искусственного интеллекта, призванный объединить удобство использования синтаксиса Python (и полную совместимость с его экосистемой) со скоростью C.

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В настоящее время существует несколько проектов, направленных на ускорение Python (такие, как Jax и компилятор Python под названием Codon), однако Mojo отличается среди других в 35 000 раз большей скоростью при выполнении числовых алгоритмов и тем, кто приложил руки к ее созданию. Генеральный директор Modular Крис Латнер – ветеран Apple, Google и Tesla, который являлся соразработчиком проекта для создания компиляторов LLVM, соучредителем инфраструктуры для компиляторов MLIR и возглавлял разработку языка программирования Swift. Соучредитель стартапа Тим Дэвис ранее в Google руководил API машинного обучения, компиляторами и инфраструктурой среды выполнения.

В Modular говорят, что Mojo быстрее, чем C++, более устойчива к взломам, чем CUDA от Nvidia, и так же безопасна, как Rust.

Создание Mojo начиналось с целью внедрения инновационной модели программирования в ускорители машинного обучения. Однако поскольку современные CPU также имеют тензорные и другие ИИ-ускорители, Modular решила, что язык должен поддерживать программирование общего назначения и перенять экосистему Python – что упростило проектирование и позволило компании сосредоточиться на построении модели компилятора и разработке конкретных функций программирования.

Mojo совместима с программами Python и поддерживает основные функции, такие как async/wait, обработка ошибок и вариации, но классы и другие аспекты пока отсутствуют. Стандартная библиотека, компилятор и среда выполнения Mojo еще не доступны для локальной разработки (но опробовать язык можно в блокноте Jupyter).

В дорожной карте Mojo присутствуют такие функции, как поддержка кортежей, которая уже частично реализована, а также ключевые аргументы в функциях, улучшенная поддержка управления пакетами и стандартные библиотечные функции, такие как канонические массивы и типы словарей. Также ожидается полная поддержка динамических функций в классах Python, как и взаимодействие с C/C++.

Исследователь данных Джереми Говард, соучредитель Fast.ai, сказал, что Mojo может стать «наибольшим прогрессом в языках программирования за десятилетие»:

«Можно в любой момент выбрать быстрый режим, используя «fn» вместо «def» для создания функции, где вы должны точно объявить тип каждой переменной, и в результате Mojo создаст оптимизированный машинный код для реализации функции. А если вы используете «struct» вместо «class», ваши атрибуты будут плотно упакованы в память, так что их можно использовать в структурах данных. Это те функции, которые позволяют таким языкам, как C быть быстрыми, и теперь они доступны для программистов Python – просто с обновленным синтаксисом», — объясняет Говард. Курс Frontend development Цьому місту потрібен герой А цьому сайту – Frontend Записатися на курси

Источник: The Register, Infoworld, Siasat