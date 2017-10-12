Qualcomm получила очередной штраф за нарушение антимонопольного законодательства в размере $774 млн

Комиссия по справедливой торговле Тайваня оштрафовала компанию Qualcomm на сумму, эквивалентную $774 млн. Причиной тому стало обвинение в злоупотреблении доминирующим положением на рынке чипсетов сотовой связи для мобильных устройств.

По мнению Комиссии, компания фактически обладает монополией на чипсеты CDMA, WCDMA (3G) и LTE, и она отказывается надлежащим образом лицензировать свои технологии для других игроков рынка. Помимо уплаты штрафа, Qualcomm также предписывается дважды в год отчитываться о переговорах с другими компаниями.

Сама Qualcomm не согласна с таким решением. Компания планирует обжаловать действия Комиссии в тайваньских судах. Как утверждает Qualcomm, сумма штрафа не имеет «никаких рациональных отношений» к фактическим доходам компании на Тайване.

Отметим, это не первый штраф, наложенный на Qualcomm. Ранее из-за схожих обвинений на компанию были наложены штрафы в Южной Корее ($854 млн) и в Китае ($975 млн). Также компания ведёт судебные разбирательства с Apple.

Источник: Engadget