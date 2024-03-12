Работу лазерного (противодронного) комплекса DragonFire показали на видео

Британское министерство обороны показало на видео работу лазерного оружия DragonFire против воздушных целей, в том числе беспилотники и минометные снаряды. Его стоимость около £100 млн, однако каждый выстрел потенциально может стоить менее 500 грнчто сильно меньше традиционных средств ПВО.
DragonFire разрабатывается с 2017 года, подробности о лазере класса 50 кВт держатся под грифом секретности, передаёт NewAtlas. Известно, что это твердотельный лазер, который состоит из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых преобразуется в единый луч с помощью системы объединения лучей британской разработки. Установленный на башне, он также имеет вторичный лазер и электрооптическую камеру для захвата цели и коррекции луча.
Видео, обнародованное Министерством обороны Великобритании, дает больше информации о его конструкции. В нем показана система захвата и целеуказания в действии, испытания лазера на статических стендовых целях, а также кадры с январских полевых испытаний на Гебридском полигоне британской армии в Шотландии, где он отслеживал и поражал различные цели.
A newly declassified video shows the power of our DragonFire #laser in action
This technology is the result of joint working with world-class industry partners
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— Dstl (@dstlmod) March 11, 2024
Видео также содержало анимации, показывающие DragonFire в действии на борту военного корабля, где он выводит из строя катер, ослепляет беспилотник и сбивает другой беспилотник. Кроме того, Министерство обороны обнародовало изображение минометной мины, которая была сожжена DragonFire насквозь.
Несмотря на то, что испытания оказались успешными, DragonFire не будет принят на вооружение Королевского военно-морского флота и британской армии в качестве стандартного оружия. Его функция заключается в том, чтобы выступать в роли демонстратора технологий, который предоставит данные для разработки более масштабной системы вооружений второго поколения, которая еще не получила финансирования.
Преимуществом практического лазерного оружия является не только способность поражать цель размером с монету на расстоянии километра со скоростью света. Оно способно заменить на коротком расстоянии ракеты, которые могут стоить сотни тысяч долларов. Не считая оборудования, выстрел стоит около 10 фунтов стерлингов, а «боезапас» практически неограничен.
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