Работу лазерного (противодронного) комплекса DragonFire показали на видео

Британское министерство обороны показало на видео работу лазерного оружия DragonFire против воздушных целей, в том числе беспилотники и минометные снаряды. Его стоимость около £100 млн, однако каждый выстрел потенциально может стоить менее 500 грнчто сильно меньше традиционных средств ПВО.

DragonFire разрабатывается с 2017 года, подробности о лазере класса 50 кВт держатся под грифом секретности, передаёт NewAtlas. Известно, что это твердотельный лазер, который состоит из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых преобразуется в единый луч с помощью системы объединения лучей британской разработки. Установленный на башне, он также имеет вторичный лазер и электрооптическую камеру для захвата цели и коррекции луча.

Видео, обнародованное Министерством обороны Великобритании, дает больше информации о его конструкции. В нем показана система захвата и целеуказания в действии, испытания лазера на статических стендовых целях, а также кадры с январских полевых испытаний на Гебридском полигоне британской армии в Шотландии, где он отслеживал и поражал различные цели.

A newly declassified video shows the power of our DragonFire #laser in action

This technology is the result of joint working with world-class industry partners

For more on #DragonFire 👉 https://t.co/dXrYitxx6f@Leonardo_UK @QinetiQ @MBDAGroup pic.twitter.com/2CrHODAh7O

— Dstl (@dstlmod) March 11, 2024