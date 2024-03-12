Работу лазерного (противодронного) комплекса DragonFire показали на видео

Британское министерство обороны показало на видео работу лазерного оружия DragonFire против воздушных целей, в том числе беспилотники и минометные снаряды. Его стоимость около £100 млн, однако каждый выстрел потенциально может стоить менее 500 грнчто сильно меньше традиционных средств ПВО.

DragonFire разрабатывается с 2017 года, подробности о лазере класса 50 кВт держатся под грифом секретности, передаёт NewAtlas. Известно, что это твердотельный лазер, который состоит из пучков легированных стеклянных волокон, выход которых преобразуется в единый луч с помощью системы объединения лучей британской разработки. Установленный на башне, он также имеет вторичный лазер и электрооптическую камеру для захвата цели и коррекции луча.

Видео, обнародованное Министерством обороны Великобритании, дает больше информации о его конструкции. В нем показана система захвата и целеуказания в действии, испытания лазера на статических стендовых целях, а также кадры с январских полевых испытаний на Гебридском полигоне британской армии в Шотландии, где он отслеживал и поражал различные цели.

A newly declassified video shows the power of our DragonFire #laser in action This technology is the result of joint working with world-class industry partners For more on #DragonFire 👉 https://t.co/dXrYitxx6f@Leonardo_UK @QinetiQ @MBDAGroup pic.twitter.com/2CrHODAh7O — Dstl (@dstlmod) March 11, 2024

Видео также содержало анимации, показывающие DragonFire в действии на борту военного корабля, где он выводит из строя катер, ослепляет беспилотник и сбивает другой беспилотник. Кроме того, Министерство обороны обнародовало изображение минометной мины, которая была сожжена DragonFire насквозь.

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Несмотря на то, что испытания оказались успешными, DragonFire не будет принят на вооружение Королевского военно-морского флота и британской армии в качестве стандартного оружия. Его функция заключается в том, чтобы выступать в роли демонстратора технологий, который предоставит данные для разработки более масштабной системы вооружений второго поколения, которая еще не получила финансирования.

Преимуществом практического лазерного оружия является не только способность поражать цель размером с монету на расстоянии километра со скоростью света. Оно способно заменить на коротком расстоянии ракеты, которые могут стоить сотни тысяч долларов. Не считая оборудования, выстрел стоит около 10 фунтов стерлингов, а «боезапас» практически неограничен.

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