Радикально обновленный Microsoft Store стал доступен всем пользователям Xbox One





21 сентября, после около полтора месяца в «бете», состоялся официальный запуск радикально обновленного Microsoft Store на Xbox One. Помимо больших визуальных изменений, разработчики внесли несколько архитектурных и функциональных улучшений. В Microsoft заверяют, что онлайн-магазин стал вдвое быстрее, на его запуск теперь уходит менее чем две секунды, а иногда даже меньше одной секунды.

Среди главных нововведений консольной версии Microsoft Store:

Новая внутренняя структура магазина — на новый лад переделали, в числе прочего, систему фильтров, поиск, навигацию и списки желаемого.

на новый лад переделали, в числе прочего, систему фильтров, поиск, навигацию и списки желаемого. Обновленная система навигации (боковая панель навигации стала аналогична приложению Xbox для ПК).

Новый раздел «недавно просмотренные» — при необходимости можно быстро найти игру, к которой вы присматривались, но еще не успели добавить в список желаний.

«Готов к эпохе Game Pass» — отображение разных деталей по игре (например, наличие оптимизации для Xbox Series X и S) в самом верху страницы без необходимости копания в разделах.

Улучшенный родительский контроль — обязательный вход в систему для просмотра магазина Xbox и фильтры для отсеивания неприемлемого контента.

Ролик ниже обеспечивает наглядное представление о новом Microsoft Store.

Источник: Microsoft