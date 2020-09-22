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Радикально обновленный Microsoft Store стал доступен всем пользователям Xbox One

Радикально обновленный Microsoft Store стал доступен всем пользователям Xbox One

Радикально обновленный Microsoft Store стал доступен всем пользователям Xbox One


21 сентября, после около полтора месяца в «бете», состоялся официальный запуск радикально обновленного Microsoft Store на Xbox One. Помимо больших визуальных изменений, разработчики внесли несколько архитектурных и функциональных улучшений. В Microsoft заверяют, что онлайн-магазин стал вдвое быстрее, на его запуск теперь уходит менее чем две секунды, а иногда даже меньше одной секунды.

Среди главных нововведений консольной версии Microsoft Store:

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  • Новая внутренняя структура магазина на новый лад переделали, в числе прочего, систему фильтров, поиск, навигацию и списки желаемого.
  • Обновленная система навигации (боковая панель навигации стала аналогична приложению Xbox для ПК).
  • Новый раздел «недавно просмотренные» — при необходимости можно быстро найти игру, к которой вы присматривались, но еще не успели добавить в список желаний.
  • «Готов к эпохе Game Pass» — отображение разных деталей по игре (например, наличие оптимизации для Xbox Series X и S) в самом верху страницы без необходимости копания в разделах.
  • Улучшенный родительский контроль — обязательный вход в систему для просмотра магазина Xbox и фильтры для отсеивания неприемлемого контента.

Ролик ниже обеспечивает наглядное представление о новом Microsoft Store.

Источник: Microsoft 

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