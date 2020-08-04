Microsoft показала новый дизайн онлайн-магазина Xbox Store, который стал работать вдвое быстрее

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Microsoft уже какое-то время работает над редизайном магазина Xbox Store — скриншоты обновленного интерфейса мы видели еще в начале июня. И вот сейчас состоялся официальный анонс грядущего крупного обновления магазина Microsoft Store для консолей Xbox — некоторые участники программы Xbox Insider получат доступ к нему уже с 5 августа.

«Это намного больше, чем обычное обновление приложения, мы переделали магазин с нуля, чтобы он стал быстрее, безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо прежде», — Коди Бёрд, главный администратор проекта Xbox

Помимо больших визуальных изменений есть и несколько архитектурных и функциональных улучшений. Во-первых, обновленная версия Xbox Store работает значительно быстрее. По заверениям Microsoft, она в два раза быстрее и может загружаться менее чем за две секунды, а иногда даже менее чем за секунду.

Чтобы сделать интерфейс удобнее и интуитивно понятнее, разработчики переосмыслили и внутреннюю структуру магазина — переделали на новый лад, в числе прочего, систему фильтров, поиск, навигацию и списки желаемого. Боковая панель навигации стала аналогична приложению Xbox для ПК. Ролик ниже обеспечивает наглядное представление об этих изменениях.

Обновленный магазин Microsoft Store для консолей Xbox полностью оптимизирован для эпохи Game Pass, и теперь он отображает более подробную информацию о той или иной игре в самом верху страницы, избавляя от необходимости копаться в разделах. Кроме того, в новой версии лучше выделены цены на игры, доступные в рамках обратной совместимости, и стало намного проще сравнивать различные издания игр по цене — теперь это можно сделать на одной странице.

Особое внимание разработчики уделили родительскому контролю; теперь пользователи должны войти в систему для просмотра магазина Xbox, а фильтры контента должны гарантировать, что юные игроки не увидят ничего неуместного.

Microsoft также подумала о некоторых небольших полезных дополнениях. Появился новый раздел «недавно просмотренные», чтобы при необходимости быстро найти игру, к которой вы присматривались, но еще не успели добавить в список желаний.

Обновление Xbox Store будет распространяться постепенно. С 5 августа оно станет доступно некоторым участникам программы Xbox Insider с последующим расширением круга тестировщиков, а официальный запуск с глобальной широкой доступностью состоится этой осенью.

Источник: Xbox