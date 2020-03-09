Раритетную игровую консоль Nintendo PlayStation продали за $360 тыс. на аукционе





Прототип игровой консоли Nintendo PlayStation, которая в конечном счёте так и не поступила в продажу, ушла с молотка за $360 тыс. Победитель аукциона – Грег МакЛемор (Greg McLemore), основатель веб-ресурсов Pets.com и Toys.com, который обошёл других коллекционеров, в том числе и создателя шлема виртуальной реальности Oculus Rift Палмера Лаки.

Nintendo Play Station является одним из 200 прототипов, созданных в результате сотрудничества между Sony и Nintendo в 1991 году. Остальные 199 прототипов, предположительно, были уничтожены, когда отношения Sony и Nintendo в итоге не сложились. В 1994 году Sony выпустила свою первую игровую приставку – PlayStation. Nintendo Play Station в большинстве своём является копией Super NES, оснащённой приводом CD-ROM, портом для наушников и контроллером, как у PlayStation. Устройство также имеет маленький экран на фронтальной панели, который отображает номер трека с компакт-диска.

Эту вещицу обнаружил человек по имени Терри Диболд (Terry Diebold) в коробке с вещами, принадлежавшими бывшему генеральному директору Sony Computer Entertainment Олафу Олафссону. Оба работали в Advanta Corporation, и когда эта компания обанкротилась, Nintendo Play Station стала одним из многих предметов, выставленных на закрытом аукционе.

МакЛемор говорит, что эта консоль – самая дорогая вещь, которую он когда-либо приобретал. Она заняла достойное место в его коллекции среди 800 автоматов с монетоприёмниками, игр, журналов и различных предметов искусства. Всё это он хочет использовать для постоянного музея.

Источник: The Verge