Раскрыты полные характеристики смартфона Meizu Note 9 на SoC Snapdragon 675, который будет конкурировать с Redmi Note 7 Pro

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Китайское ведомство TENAA сертифицировало пока еще не анонсированный смартфон Meizu Note 9 с модельным номером M923Q. Регулятор традиционно раскрыл подробные технические характеристики грядущей новинки, которая выступит прямым конкурентом более продвинутой версии Redmi Note 7 с приставкой Pro (пока еще тоже не представлена). Сертификацию у другого китайского регулятора 3C новинка Meizu Note 9 тоже прошла, так что можно не сомневаться в ее скором анонсе.

Что же, в основу Meizu Note 9 легла восьмиядерная однокристальная система, работающая на частоте 2,0 ГГц. Это вполне может быть SoC Snapdragon 675, на которую указывали ранние слухи. Предусмотрены версии с 3/32, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флэш-памяти, но сертификацию TENAA проходила средняя модель.

Meizu Note 9 получил экран диагональю 6,2 дюйма разрешением 2244х1080 пикселей. Если судить по ранним утечкам, поскольку TENAA пока не опубликовала живые фото новинки, то экран здесь будет с каплевидным вырезом под фронтальную камеру в самом верху по центру. Кстати говоря, фронтальная камера использует сенсор разрешением 20 Мп.

Двойная основная камера на задней панели сочетает основной датчик разрешением 48 Мп (да, 48-мегапиксельная эпидемия продолжается) и вспомогательный датчик на 5 Мп.

Габариты Meizu Note 9 составляют 153,11х74,34х8,65 мм при массе 170 г. Емкость аккумулятора составляет 3900 мА•ч.

Из коробки на смартфоне Meizu Note 9 должна быть установлена новейшая версия ОС Android 9.0 Pie.

По цене Meizu Note 9 подробностей пока нет, но она будет примерно соответствовать уровню Redmi Note 7 Pro, который ожидается по цене около $250.

Официальная премьера Meizu Note 9, как и Redmi Note 7 Pro, с которым новинка должна конкурировать за сердца и кошельки покупателей, ожидается до конца этого месяца. Возможно даже, что анонсы пройдут на следующей неделе.

Источник: Gizmochina