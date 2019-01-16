Смартфону Xiaomi Redmi Note 7 Pro теперь приписывают SoC Snapdragon 675, которая по части CPU превосходит даже Snapdragon 710
Представляя на прошлой неделе новый недорогой смартфон Redmi Note 7, который сейчас очень сложно купить (спрос пока слишком сильно опережает предложение), компания Xiaomi сразу заявила о планах по выпуску более продвинутой версии Pro с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 в основной камере вместо Samsung GM1 аналогичного разрешения в обычной версии Note 7. В теории Redmi Note 7 Pro должен снимать еще лучше обычного Redmi Note 7.
На презентации больше никаких подробностей касательно различий между моделями не раскрыли, но вскоре после анонса осведомленные информаторы заявили, что Redmi Note 7 Pro получит более производительную платформу и увеличенные объемы памяти. Изначально Redmi Note 7 Pro приписывали однокристальную систему Snapdragon 670, которая изготавливается по техпроцессу 10 нм и является упрощенной версией Snapdragon 710 (у 710 CPU работает на более высоких частотах). Но новые данные указывают на то, что Xiaomi Redmi Note 7 Pro на самом деле получит 11-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 675, представленную в октябре прошлого года. Анонсируя Snapdragon 675, Qualcomm заявляла для нее прирост производительности по сравнению с Snapdragon 670 в 30% и 35% для игровых приложений и просмотра веб-страниц. Недавние результаты тестов (ниже) подтвердили наши догадки, показав, что по производительности CPU Snapdragon 675 обходит не только Snapdragon 670, но даже и Snapdragon 710, которая стоит на ступень выше. Справедливости ради, у Snapdragon 710 более мощные GPU и процессор обработки изображений (ISP).
Подробностей о вариантах конфигурации памяти, расцветках и прочих особенностях Redmi Note 7 Pro пока нет. Но если данные о платформе подтвердятся, то те, кто уже купил обычный Redmi Note 7, могут немного огорчиться.
В продажу Redmi Note 7 Pro должен поступить после китайского Нового года (5 февраля). Предполагается, что цены на продвинутую версию флагманского бюджетника Xiaomi будут стартовать с отметки около $250.
Источник: Gizmochina