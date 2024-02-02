Новости Софт 02.02.2024 в 11:43 comment views icon

Растаможка авто в «Дії» ─ Налоговый комитет поддержал законопроект №10380 об электронном расчете таможенных пошлин

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Министерство цифровой трансформации продолжает пытаться внедрять государственные услуги в электронном формате. Законопроект №10380, регламентирующий растаможку авто в «Дії», был передан на рассмотрение в ВРУ и даже получил поддержку комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. Об этом рассказал Михаил Федоров.

Основное преимущество нововведений, которые предлагает проект закона №10380 – он устраняет человеческий фактор из процесса растаможивания. Процесс определения таможенной стоимости авто, от которой рассчитывают таможенные пошлины, предлагается автоматизировать. Когда/если законопроект будет принят, граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение «Дія», а бизнес — через портал «Дія».

Что изменит законопроект №10380:

  • Создадут Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей, которую сформирует Минцифра на основе данных таможни. Там будет указана таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.
  • Весь процесс растаможки будет онлайн, а «Дія» поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

Растаможка авто в «Дії» ─ Налоговый комитет поддержал законопроект №10380 об электронном расчете таможенных пошлин

Пока неизвестно, когда народные избранники смогут рассмотреть в сессионном зале и принять проект закона №10380.

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