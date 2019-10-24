Разборка Pixel 4 XL показала, насколько крошечным является радар Soli

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Компания Google решила выпустить свои новые смартфоны серии Pixel 4 без выреза в верхней части дисплея. Фронтальная камера и прочие компоненты системы распознавания лица расположены в верхней грани над дисплеем. И благодаря стараниям iFixit мы можем увидеть, насколько маленькими являются эти компоненты, включая радар Soli.

На изображении ниже показан весь модуль верхней грани лицевой панели: слева — датчик освещённости окружающей среды, посередине – разговорный динамик, а маленький серо-зелёный справа – это весь радиолокационный узел Soli. В верхней грани также есть и другое оборудование, включая камеру и ИК-систему распознавания лица, они также имеют очень компактные размеры.

В процессе разборки смартфона Pixel 4 XL выяснилось, что дисплей крайне трудно извлечь. Для этого предстоит разбирать почти весь смартфон, а большое количество клея и крупные размеры модуля дисплея создают высокую вероятность его повреждения. Любопытно, что дисплей с частотой обновления 90 Гц изготовлен компанией Samsung, которая пока не предлагает частоту обновления 90 Гц на любом из своих смартфонов. Вероятно, такая панель будет предлагаться в следующем флагманском устройстве Galaxy S11.

По итогам разборки, эксперты iFixit присвоили смартфону Google Pixel 4 XL рейтинг ремонтопригодности 4 из 10. Отметим, максимальный балл 10 соответствует наиболее легко поддающимся ремонту устройствам. Таким образом, рассматриваемую модель в случае необходимости отремонтировать можно, но это будет достаточно сложная процедура.

Источник: The Verge