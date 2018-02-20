Разделение экрана в Chrome OS теперь доступно и для приложений Android (пока только в версии Canary)

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На днях в канале Canary вышла новая тестовая сборка Google Chrome OS, которая включает одно весьма заметное новшество, расширяющее возможности многооконного режима разделения экрана для одновременного запуска нескольких приложений.

Ранее функциональность была ограничена только стандартными приложениями Chrome OS, но теперь разработчики добавили еще и поддержку приложений Android. То есть, теперь разделение экрана можно использоваться для запуска приложений обеих ОС – Chrome OS и Android.

Как работает функция проще всего понять из этого видео Chrome Unboxed:

На видео функция демонстрируется на ноутбуке Samsung Chromebook Pro. То есть, на других трансформируемых мобильных ПК она тоже должна нормально работать.

Само по себе нововведение вполне можно считать косвенным подтверждением прихода Chrome OS на планшеты и выпуска новых конвертируемых хромбуков.

Излишне говорить, что Canary – это самая нестабильная ветка обновлений Chrome OS и использование этих сборок сопряжено со всеми возможными негативными последствиями (ошибки, сбои и т.д.)

Источник: Chrome Unboxed