Разработчик Cyberpunk и The Witcher 3 ищет топ-менеджера по украинской локализации для своих игр

Польская компания CD Projekt Red, известная хитами Cyberpunk 2077 и серией The Witcher, ищет менеджера проектов для украинской локализации своих игр. Вакансия предусматривает полную занятость в Варшаве и участие в нескольких проектах компании, включая будущие релизы популярных франшиз.

Украинской локализации много не бывает! 🙌🏻

Мы расширяем команду локализации и ищем топового менеджера/менеджера проектов.💫

Будем работать вместе над чем-то очень крутым. 👀 Если вы заинтересованы/имеете вопросы, смело пишите и постараюсь помочь.🤍https://t.co/GHzcH3z5X0 — Mariia Strilchuk (@mastrgraphos) October 9, 2024

Основные требования к кандидату включают свободное владение украинским и английским языками, а также минимум трехлетний опыт работы в управлении локализационными проектами или переводе, желательно в игровой индустрии.

Среди обязанностей — вычитка украинских переводов, координация переводческих процессов, сотрудничество с внешними партнерами и различными командами разработчиков. Конечная цель — обеспечить высококачественную локализованную версию проектов компании.

CD Projekt Red предлагает кандидатам ряд преимуществ. Среди них — гибкий график работы, возможности для профессионального развития, медицинское страхование, психологическая поддержка и доступ к спортивным учреждениям.

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Иностранным работникам CD Projekt Red предоставляет пакет релокации. Он включает билет на самолет, корпоративную квартиру на первый месяц, помощь с переездом домашних животных и перевозкой вещей. Компания также обеспечивает поддержку в юридических вопросах и поиске жилья.

Напомним, вместе с выходом обновления Cyberpunk 2077 2.0 в игру добавили украинскую локализацию. Хотя эта версия содержит только перевод текста и субтитры без украинской озвучки, она вызвала значительный интерес среди игроков.