Разработчик создал для macOS программу контроля осанки: экран заблюрят, если вы сутулитесь

Разработчик выпустил бесплатное приложение, которое заставит вас бороться с собой за право работать или смотреть сериал. Программа Posturr для macOS блюрит ваш экран, если вы начинаете сутулиться.





Том Джонелл представил приложение, которое использует камеру ноутбука, чтобы в реальном времени следить за осанкой пользователя. Если человек начинает сутулиться, экран постепенно размывается. Когда спина выравнивается — изображение сразу становится четким.

Программа через камеру отслеживает положение головы и плеч, анализирует расстояние между ними и определяет, наклонились ли вы вперед. Для этого используется фреймворк Apple Vision по отслеживанию лица и положения тела. На основе этих данных Posturr решает, когда применить размытие. Блюр накладывается на системном уровне через Core Graphics, то есть эффект работает поверх всех программ.

По словам разработчика, программа на macOS частная. Том Джонелл уверяет, что все данные обрабатываются локально на Mac. Камера не записывает видео, ничего не сохраняет и не отправляет на серверы. Видеопоток используется только для определения позы в реальном времени.





Posturr способна поддерживать несколько мониторов, работает с внешними дисплеями и не требует подключения к интернету. Код программы на macOS открыт и доступен на GitHub, приложение распространяется по лицензии MIT. Готовые сборки можно скачать в форматах DMG и ZIP со страницы релизов. Актуальная версия на момент публикации — v1.4.0.

Напомним, ранее энтузиасты создали сайт Bugs Apple Loves, посвященный багам iOS и macOS, которые компания не исправляет годами. Также впервые за 5 лет с момента выпуска Apple представила обновила AirTag.

