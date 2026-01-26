Новости Устройства 26.01.2026 comment views icon

Apple выпустила новый AirTag: +50% к громкости и точности поиска вещей

Катерина Левицкая

Apple випустила новий AirTag: +50% до гучності та точності пошуку речей

Впервые за 5 лет с момента выпуска оригинальной версии Apple представила новое поколение AirTag — умного трекера, который помогает пользователям отслеживать и находить вещи с помощью программы Find My.


Ключевые обновления: новый чип Bluetooth, увеличивающий радиус действия (без конкретики в цифрах) и чип Ultra Wideband, как в iPhone 17 и iPhone Air, который улучшил точное определение расстояния на 50% по сравнению с первым поколением. Речь идет о функции Precision Finding, доступной для Series 9, Watch Ultra 2 и более новых устройств.

Кроме этого новый AirTag получил динамик с удвоенной громкостью и обновленным звуком — сигнал устройства будет слышен на 50% большем расстоянии, чем у предшественника.

В остальном второе поколение AirTag практически не отличается от оригинала: имеет тот же дизайн и по-прежнему использует батарейку-таблетку CR2032, которой достаточно на год использования, прежде чем понадобится замена.


Стоимость AirTag стартует с $29. Можно приобрести комплект сразу с 4-х устройств за $99 и брелок AirTag FineWoven в цветах Fox Orange, Midnight Purple, Navy, Moss и Black за $35, на котором можно выгравировать инициалы Устройство совместимо с iPhone на iOS 26 или более поздних версиях и iPad с iPadOS 26 или более новых.

Источник: Apple

