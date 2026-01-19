Разработчик заставил Adobe Photoshop 2021 и 2025 работать на Linux

Adobe Photoshop официально никогда не поддерживал Linux, а нативные версии программы для этой открытой платформы так и не появились. Пользователи годами запускали старые выпуски редактора через Wine, но современные версии, требующие инсталлятора Adobe Creative Cloud, оставались доступными только для Windows и macOS. Ситуация изменилась благодаря разработчику с ником PhialsBasement.

Проблема заключалась в том, что инсталляторы Photoshop 2021 и 2025 используют ряд Windows-зависимостей, которые Wine не может корректно обработать. Wine является слоем совместимости, а не эмулятором, поэтому он не воспроизводит все системные компоненты Windows. Именно это вызвало сбой при установке.

PhialsBasement опубликовал набор патчей, которые устраняют глубинные проблемы совместимости с подсистемами MSHTML и MSXML3 — ключевыми компонентами Windows, отвечающими за отображение HTML и JavaScript в интерфейсе установщика и обработку XML-файлов конфигурации. В частности, патчи обертывают данные в CDATA, чтобы обойти строгий парсинг в Linux, а также исправляют обработку идентификаторов в Wine, чтобы вызовы доходили до операционной системы корректно.

Цель изменений — воссоздать поведение среды Internet Explorer 9, на которую ориентируются инсталляторы эпохи Adobe Creative Cloud. Для этого Wine принудительно использует модель обработки событий IE9, что позволяет интерфейсу инсталлятора работать так, как задумано. После внесения правок Photoshop 2021 и Photoshop 2025 не только устанавливаются, но и, по словам разработчика, «работают чрезвычайно плавно».

Патчи подали как pull request в репозиторий Wine от Valve (Proton), но их отклонили с рекомендацией сначала обратиться к официальному проекту WineHQ. Разработчик отметил, что интеграция изменений в главную ветку Wine может занять много времени, а в форке Valve они появляются быстрее, хотя эти исправления и не касаются игр.

Сейчас для работы Photoshop на Linux нужно вручную собрать версию Wine с GitHub PhialsBasement. Альтернативой остается запуск Windows-программ в виртуальной машине, но это менее удобный путь для ежедневной работы.

Источник: tomshardware