Новости Игры 16.08.2024 в 15:09 comment views icon

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, SAND и другие: украинский павильон возвращается на Gamescom 2024

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Андрій Русанов

Автор сайта

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, SAND и другие: украинский павильон возвращается на Gamescom 2024

Раздел Игры выходит при поддержке?

На выставке Gamescom 2024 украинский геймдев вновь получит собственный павильон. На нем будут представлены GSC Game World (разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2), Hologryph, другие студии, издатели и причастные к разработке игр компании.

Участники Gamescom 2024 из Украины

  • Kava Gaming создает концепт-арты, иллюстрации, дизайн персонажей и экодизайн. Компания специализируется на разработке игр и аутсорсинге.
  • PlayToMax уже более 12 лет разрабатывает игры для HTML5. Ее специализация — создание межплатформенных игр и рекламы. Студия создает игры для заказчиков, а также портирует на HTML5 игры с других платформ.
  • UGI Studio имеет полный цикл разработки игр и производства артов. Студия предлагает клиентам разработку игр, производство артов, VFX/ и анимации.
  • Независимая студия Twigames из Киева предоставляет полный спектр услуг разработки игр, включая программирование, создание 2D/3D артов и дизайн.
  • компания Hologryph из Львова известна такими хитами, как Party Hard 2, и Secret Neighbor. Сейчас она работает над SAND, большой игрой PvPvE, где космические украинцы исследуют другую планету.
  • GSC Game World — разработчик S.T.A.L.K.E.R, «Казаков» и S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля не нуждается в представлении.

Также будут представлены WMG International (adWMG), создатели программ для автоматической монетизации мобильных приложений, веб-ресурсов и CTV, которые обслуживают около 9 тыс. сайтов и 10 тыс. мобильных приложений, и компания QPM, которая представляет системы стратегического и оперативного управления.

Организаторами павильона стали B2B-конференция Games Gathering, платформа для общения профессионалов геймдева и геймеров GDBAYи студия VG Entertainment, которая сейчас работает над AAA-шутером на основе собственной новой IP. Gamescom 2024 будет проходить в Кельне, Германия, 21-25 августа.

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Источник: организаторы павильона

Раздел Игры выходит при поддержке?

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