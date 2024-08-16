Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, SAND и другие: украинский павильон возвращается на Gamescom 2024

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На выставке Gamescom 2024 украинский геймдев вновь получит собственный павильон. На нем будут представлены GSC Game World (разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2), Hologryph, другие студии, издатели и причастные к разработке игр компании.

Участники Gamescom 2024 из Украины

Kava Gaming создает концепт-арты, иллюстрации, дизайн персонажей и экодизайн. Компания специализируется на разработке игр и аутсорсинге.

PlayToMax уже более 12 лет разрабатывает игры для HTML5. Ее специализация — создание межплатформенных игр и рекламы. Студия создает игры для заказчиков, а также портирует на HTML5 игры с других платформ.

UGI Studio имеет полный цикл разработки игр и производства артов. Студия предлагает клиентам разработку игр, производство артов, VFX/ и анимации.

Независимая студия Twigames из Киева предоставляет полный спектр услуг разработки игр, включая программирование, создание 2D/3D артов и дизайн.

компания Hologryph из Львова известна такими хитами, как Party Hard 2, и Secret Neighbor. Сейчас она работает над SAND, большой игрой PvPvE, где космические украинцы исследуют другую планету.

GSC Game World — разработчик S.T.A.L.K.E.R, «Казаков» и S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля не нуждается в представлении.

Также будут представлены WMG International (adWMG), создатели программ для автоматической монетизации мобильных приложений, веб-ресурсов и CTV, которые обслуживают около 9 тыс. сайтов и 10 тыс. мобильных приложений, и компания QPM, которая представляет системы стратегического и оперативного управления.

Организаторами павильона стали B2B-конференция Games Gathering, платформа для общения профессионалов геймдева и геймеров GDBAYи студия VG Entertainment, которая сейчас работает над AAA-шутером на основе собственной новой IP. Gamescom 2024 будет проходить в Кельне, Германия, 21-25 августа.

Источник: организаторы павильона

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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