Новости Устройства 09.09.2025 comment views icon

Apple представила iPhone Air: без номера, с процессором A19 Pro, модемом С1X и чипом N1 для Bluetooth 6 и Wi-Fi 7

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Apple представила iPhone Air: без номера, з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 для Bluetooth 6 і Wi-Fi 7

Самый тонкий Apple iPhone в истории стал также одним из самых мощных. Новый iPhone Air не имеет номера 17 в названии, однако получил сразу три новых чипа.

Apple iPhone Air получил 6,5″ дисплей ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Он имеет пиковую яркость 3000 нит. Несмотря на толщину всего 5,6 мм, Apple утверждает, что Air — самый прочный iPhone на этот день. Ceramic Shield 2 закрывает аппарат с обеих сторон, а по бокам его защищает титановая рама. Переднее стекло также имеет 7-слойное покрытие для уменьшения бликов и для лучшей читабельности в условиях яркого освещения.

Apple представила iPhone Air: без номера, з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 для Bluetooth 6 і Wi-Fi 7

Air оснащен новым процессором A19 Pro, который является самым мощным чипом для iPhone из имеющихся. Новый модем Apple C1X, вдвое быстрее предыдущего C1, по словам компании. Абсолютно новый чип Apple N1 добавляет поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Сюрприз — iPhone Air поддерживает только eSIM, чтобы увеличить пространство для аккумулятора.

Apple представила iPhone Air: без номера, з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 для Bluetooth 6 і Wi-Fi 7

Пожалуй, самое главное: Apple обещает «круглосуточную» автономную работу с воспроизведением видео до 27 часов, или 40 с батареей MagSafe для iPhone Air за дополнительные $99. Apple также утверждает, что адаптивный режим питания в iOS 26 поможет сделать устройство более эффективным.

Apple представила iPhone Air: без номера, з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 для Bluetooth 6 і Wi-Fi 7

Самый тонкий iPhone имеет 48 МП основную камеру и 12 МП телеобъектив. Спереди расположена 18 МП селфи-камера с функцией Center Stage, как и у базового iPhone 17, которая автоматически подгоняет кадр для охвата всей сцены.

Спецпроекты
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій
Як біржі сприяють розвитку сучасних професійних трейдерів. Добірка платформ та важливі нюанси

Apple представила iPhone Air: без номера, з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 для Bluetooth 6 і Wi-Fi 7

Apple iPhone Air будет доступен в черном, белом, бежевом, белом и светло-голубом цветах. Apple также представила несколько аксессуаров для iPhone Air, в частности чехол MagSafe, а также чехол-бампер из усиленного поликарбоната. Оба варианта сочетаются с новым элегантным ремешком на плечо. Предзаказ на Air по цене от $999 с 256 ГБ стартует в пятницу, 12 сентября, а в свободную продажу он поступит с 19 сентября.

Источник: The Verge

Популярные новости

arrow left
arrow right
Забыли как выглядит iPhone? Apple случайно прорекламировала Samsung Galaxy Flip7 на своей официальной странице
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Google представила Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL по цене от $799 и беспроводную зарядку Pixelsnap Qi2
Nothing Phone (3) с завтрашнего дня в Украине по цене 40 тыс. грн
Apple представила iPhone 17 Pro: самая большая батарея среди всех iPhone, до 2 ТБ в версии Max и цена от $1099
Владельцы iPhone более беспечны, чем пользователи Android, и пренебрегают безопасностью, — исследование
Apple iPhone 17: корейский оператор раскрыл характеристики линейки
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
Представлен Motorola Edge 60 Neo: военная защита, экран 3000 нит, Dimensity 7400
OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн
Модер превратил Samsung Galaxy Flip в раздвижной мини-телефон с физической клавиатурой
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
В Украине стартовали продажи "сверхтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — от 54,999 грн
Apple MacBook Pro 2026 года избавится от главного недостатка экрана, — инсайдер
Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника
Apple переходит на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 и macOS Tahoe 26
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Популярный Nova Launcher для Android закрывается: основатель и единственный разработчик уходит из компании
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить