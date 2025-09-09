Apple представила iPhone Air: без номера, с процессором A19 Pro, модемом С1X и чипом N1 для Bluetooth 6 и Wi-Fi 7

Самый тонкий Apple iPhone в истории стал также одним из самых мощных. Новый iPhone Air не имеет номера 17 в названии, однако получил сразу три новых чипа.

Apple iPhone Air получил 6,5″ дисплей ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Он имеет пиковую яркость 3000 нит. Несмотря на толщину всего 5,6 мм, Apple утверждает, что Air — самый прочный iPhone на этот день. Ceramic Shield 2 закрывает аппарат с обеих сторон, а по бокам его защищает титановая рама. Переднее стекло также имеет 7-слойное покрытие для уменьшения бликов и для лучшей читабельности в условиях яркого освещения.

Air оснащен новым процессором A19 Pro, который является самым мощным чипом для iPhone из имеющихся. Новый модем Apple C1X, вдвое быстрее предыдущего C1, по словам компании. Абсолютно новый чип Apple N1 добавляет поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Сюрприз — iPhone Air поддерживает только eSIM, чтобы увеличить пространство для аккумулятора.

Пожалуй, самое главное: Apple обещает «круглосуточную» автономную работу с воспроизведением видео до 27 часов, или 40 с батареей MagSafe для iPhone Air за дополнительные $99. Apple также утверждает, что адаптивный режим питания в iOS 26 поможет сделать устройство более эффективным.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Самый тонкий iPhone имеет 48 МП основную камеру и 12 МП телеобъектив. Спереди расположена 18 МП селфи-камера с функцией Center Stage, как и у базового iPhone 17, которая автоматически подгоняет кадр для охвата всей сцены.

Apple iPhone Air будет доступен в черном, белом, бежевом, белом и светло-голубом цветах. Apple также представила несколько аксессуаров для iPhone Air, в частности чехол MagSafe, а также чехол-бампер из усиленного поликарбоната. Оба варианта сочетаются с новым элегантным ремешком на плечо. Предзаказ на Air по цене от $999 с 256 ГБ стартует в пятницу, 12 сентября, а в свободную продажу он поступит с 19 сентября.

Источник: The Verge